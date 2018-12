Året der gik: Her er tre folk, der blev ramt af karma

Dreng kortslutter elevator med tis

At tisse i en elevator ville mange nok betegne som drengestreger, men selv drengestreger kan få konsekvenser.

Det måtte drengen i videoen over artiklen sande, da han valgte at tømme blæren i en elevator, og oven i købet stillede sig op på tæer for at kunne ramme elevatorens kontrolpanel ordentligt.

Se drengens ugerning over artiklen.

Han måtte dog hurtigt sande, at væske og elektronik sjældent går godt sammen, for da han var klar til at stikke af fra stedet, var kontrolpanelet kortsluttet, og drengen var derfor fanget på sit gerningssted.

Mand måtte undskylde at han kyssede reporter

Den brasilianske sportsjournalist Julia Guimarães var i marken for at dække kampen mellem Japan og Senegal, da de to lande mødtes ved sommerens VM i fodbold.

Her var hun nødt til at vifte en angiveligt russisk fodboldfan væk, der forsøgte at kysse hende midt under en live-sending.

Efterfølgende fik manden en verbal overhaling, og måtte pænt undskylde for sin handing. Se episoden herunder:

Chauffør ignorerede advarselsskilte og betalte prisen

En amerikansk lastbilchauffør fik i 2018 den tvivlsomme fornøjelse at få sin dumstædighed udstillet på det store internet.

Der skete, efter han formåede at sende sin lastbil ned af en bjergskrænt i californiske Mendocino County i et uheld, der ifølge politiet var helt og aldeles selvforskyldt.

Chaufføren, Christopher Cortez, valgte nemlig at ignorere adskillige skilte, der advarede om, at køretøjer over tolv meter ikke kunne passere de snævre bjergveje, som han havde kurs mod. Se chaufførens selvforskyldte uheld herunder.