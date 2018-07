Årets dummeste spritbilist? Chikanerer lastbil og tilkalder politiet

Her i sommervarmen har flere lastbilchauffører travlt med at gøre opmærksom på, hvordan man bør undlade at køre i nærheden af en lastbil på motorvejen, og de gode råd er tilsyneladende hårdt tiltrængt.

Rigtig mange bilister udfordrer nemlig skæbnen på motorvejen, og den engelske bilist i videoen herover er ingen undtagelse.

Han blev ifølge Newsflare filmet i færd med at chikanere en lastbilchauffør i nærheden af Doncaster, ved at trække ind foran og bremse hårdt op - et såkaldt 'brake check'.

Lastbilen kunne dog ikke nå at bremse helt op, så den hvide Renault Megane blev lettere påkørt, hvilket fik bilisten til at tilkalde politiet.

Det skulle dog vise sig at give bagslag. Politiet mistænkte nemlig bilisten for at køre med en lidt for høj promille, og han blev derfor anholdt på en mistanke om spirituskørsel.

Her bliver en hensynsløs norsk bilist påkørt af en 50 tons tung lastbil. Video: ViralHog

