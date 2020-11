Årets første sne er faldet i Danmark

Sneen dalede langsomt ned fra himlen i Kalundborg 28. november, hvor der blev registreret 2-3 mm sne.

Det skriver TV2.

Det er dog ikke helt almindelig sne, der dryssede ned i dele af Danmark. Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen, til Ekstra Bladet.

- Det, der er i det, er, at det er kornsne. Vi har haft et udbredt lavt skydække, hvor tågen har hævet sig, og blevet til de her lave stratus-skyer. Og fra dem, der kan det drysse lidt. Men det er så lidt, at det ikke kommer i nedbørsmålingerne, siger han.

Lavt skydække

Danmark ligger i dag under et lag af lave skyer. Skyerne betegnes stratus eller stratocumulus, og de ligger meget tæt ved overfladen. Det udbredt, at det kan falde finregn ud af de lave skyer.

Og kornsne er i virkeligheden finregn, der er frosset. Derfor overrasker det ikke Erik Hansen, at der er drysset en smule sne ned over kongeriget.

- Det kommer ikke bag på os, at det er faldet sne. Det er muligheden for de her stratus-skyer. Og med de lavere temperaturer, som vi har haft.

Mens TV2 har meldt ud, at det første sne er faldet, har DMI ingen observationer derpå, fortæller Erik Hansen.

- Det er uomtvistelig sne, og det er faldet ned. Men det er så lidt, at vi ikke kan måle det. Ren klimatologisk tæller den nok ikke, men jeg er ikke helt sikker.

- Jeg tror, vi skal have vores klimatologer med indover. Jeg tænker faktisk ikke, at de vil registrere det som sne, fordi der skal være lidt i vores nedbørsmålere, siger han.

Der har tidligere på året være slud i luften i Jylland, men først i slut november kunne det første sne altså dokumenteres.

Årets første sne kommer 18 dage senere end gennemsnitsdatoen for 1991-2020 og 20 dage senere end 1873-2020, skriver TV2.