Årets fri hash-march bliver intergalaktisk

Første lørdag i maj er som bekendt dagen, hvor den årlige Global Marijuana March finder sted. I år er det 7. maj - på lørdag.

- Det er en verdensomspændende begivenhed, og i år er den udvidet til hele universet. Derfor har vi en 'hashtronaut' - mig selv - som konferencier, og en alien - Jazz Malaika - som konferenciøse, fortæller Klaus Tuxen, der er tovholder på det tilbagevendende projekt.

Ifølge Tuxen handler det om, at cannabis skal frigives:

- Det er 24. gang, vi går, og for 24. gang lytter politikerne ikke til vores krav om fri cannabis, siger Klaus Tuxen.

- Det er absurd, især fordi der snart kommer fri cannabis i nabolandet Tyskland. Hvordan kan man forbyde cannabis, som er en gammel nytteplante, og kriminalisere alle nyderne og brugerne, spørger Tuxen retorisk.

Han tilføjer, at der er mulighed for at blive 'rumskæv' på turen, eller at man selv kan tænde op, hvis man foretrækker det.

Årets fri hash-march bliver dog uden Tove Manswell. Hun døde for nyligt i en alder af 102 år.

Hun plejede ellers at indtage en fremtrædende plads i marchen i sin rullestol.

Frihedskæmper og hippie

Manswell blev landskendt, da hun i 2019 var genstand for DR-dokumentaren 'Skøn, skæv og 98'. Her fortalte hun blandt andet, at hun røg den fede hver dag.

Manswell deltog i frihedskampen under tyskernes besættelse i de fem mørke år fra 1940 til 1945. Siden blev hun ifølge egen forklaring hippie.

Ifølge dokumentaren nåede hun også at sidde i fængslet i Libanon for hashsmugling.

- Vi er selvfølgelig kede af, at hun ikke er her længere, siger Klaus Tuxen.

Marchen går fra Christiania kl. 14. Men der er opvarmning på Staden fra kl. 13.

Derfra går marchen forbi Sundhedsministeriet og Politigården, før den ender på Rådhuspladsen.

Undervejs vil to politikere, Louise Theilade Thomsen (V) og Laura Rosenvinge (S), holde tale. Det samme vil komikeren Anders Stjernholm.