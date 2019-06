Årets højeste temperatur er målt i Nordsjælland

31,9. Så mange grader viser termometeret i Nakkehoved i Nordsjælland søndag eftermiddag omkring klokken 14.

Det er den foreløbigt højeste temperatur, der er blevet målt i Danmark i år.

Det oplyser den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Erik Hansen.

Han fortæller, at der er god mulighed for, at der også er blevet sat lokale varmerekorder andre steder i landet.

Inden søndagens varme ramte Danmark, var den højeste temperatur, der var målt, 31,1 grader i år. Det blev målt onsdag hos DMI på Østerbro i København.

Det er hedt i Danmark med årets varmeste dag hidtil Vi måler 32,2 her til eftermiddag i Nordsjælland, men Vestjylland har bare 20 grader. Den kølige luft fra vest kommer til hele landet i løbet af eftermiddagen og aftenen, og vil også give os kølig vejr i den kommende uge pic.twitter.com/xUCV8MQcjC — DMI (@dmidk) 30. juni 2019

Noget tyder dog på, at vi skal nyde søndages varme, for den er allerede på vej væk igen.

- Det bliver noget koldere. Der er en koldfront på vej ind vestfra, og temperaturerne er allerede begyndt at falde i Vestjylland, hvor de faktisk ligger under 20 grader.

- Det bevæger sig østpå og rammer Københavnsområdet sent i aften. Så falder temperaturen, og der bliver den ved med at ligge den kommende uge, hvor vi får en noget køligere luft ind vestfra, siger Erik Hansen.