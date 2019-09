Det er Landdistrikternes Fællesråd, der står for udnævnelsen af vinderen

Landsbyen Torup i Halsnæs Kommune er kåret til Årets Landsby 2019.

Det oplyser Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse.

Hvert år uddeles prisen Årets Landsby inden for et selvstændigt tema. Årets tema er den bæredygtige landsby, og bedømmelseskomitéen har lagt vægt på, at landsbyen har udviklet sig i en bæredygtig retning.