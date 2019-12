Årets nytårstorsk: Anders Linselus

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2019. Herunder kan du læse om kandidat nummer to

Public service er mange ting. Således bruger DR gigantiske ressourcer på at sende realityserien ’Gift ved første blik’.

Hvis du, kære læser, ikke har set et afsnit, kan jeg røbe, at seriens titel helt præcist afslører konceptet.

Serien formåede i år noget, som vel også er DR’s opgave, nemlig at samle nationen. Eller store dele af den.

Vildt mange var vrede på én af seriens deltagere, Anders. På de sociale medier blev han kaldt ’røvhul’, ’idiot’ og det, der er værre. En skribent tolkede helt åbenbart manges følelser, da han skrev:

'Anders, du fortjener en lammer på hver arm hver dag de næste fem uger'.

Shitstormen var så voldsom, at den ligefrem fik Ekstra Bladets Mads Kastrup til at skrive en leder med titlen ’Stakkels Anders’.

Chimpanse

Hans brøde bestod i at være part i et svært mislykket ægteskab, men her skal det siges, at ingen af de fem ægteskaber, som årets sæson af Gift ved første blik bestod af, har vist sig holdbare.

DR skriver ellers selv:

’I Gift ved første blik vil du blive grundigt undersøgt af videnskabelige eksperter fra psykologiens, antropologiens og sexologiens verden og en præst.

På baggrund af deres seriøse research vil eksperterne herefter i fællesskab forsøge at finde et kærlighedsmatch i et menneske, der passer til netop dig.’

600 søgte om at deltage, 10 mennesker blev udvalgt og matchet, og ingen af dem kunne holde hinanden ud i længere tid.

To terninger eller en chimpanse med en dartskive ville altså ikke være i stand til at gøre det ringere end eksperterne.

Man forstår ikke, hvordan de nævnte psykologer, sexologer og præster overhovedet kan sælge deres varer, vel? De har det muligvis som spåmændene i det gamle Rom, som ikke kunne møde hinanden på gaden uden at komme til at grine.

Tegning: Morten Ingemann

Bryllupsseng

Nå, men det var et sidespring. Tilbage til Anders.

Den 52-årige Anders blev parret med den 51-årige Luna, og sjældent har jeg set en sådan begejstring, som da han fem minutter før brylluppet for første gang så den kvinde, som eksperterne havde fundet til ham.

Efter brylluppet tilkastede Anders konstant smægtede blikke og kærlige ord til sin brud, og siden var der også gang i bryllupssengen.

Ikke at DR viste optagelser fra den begivenhed, altså.

De følgende par dage var også idel lykke, og så sendte DR parret på bryllupsrejse til Bordeaux i Frankrig, hvor hotellets dobbeltseng den første nat også blev brugt til andet end at sove i, som jeg forstår.

Snøft

Men næste morgen vågnede Luna op til en helt ny virkelighed.

Anders meddelte, at de alligevel ikke passede sammen, og Luna blev naturligvis slået helt ud af den. Hun havde jo troet på den hengivenhed, som manden havde demonstreret så overbevisende indtil da.

Og her viste Anders, at han ikke er nogen gentleman. I en lang isnende scene sad Luna og græd, mens Anders helt uanfægtet ved siden af var begravet i sin mobiltelefon. Ikke et trøstende ord, ikke et opmuntrende klem.

Han udtalte siden til B.T.:

- Der er den her sekvens, hvor vi sidder i sofaen, og hun sidder og snøfter. Og nu har hun jo mikrofon på, så det virker værre, end det er.

Kan man ikke have en fornemmelse af, at det er Anders ikke den rette til at vurdere?

Skadefryd

Da parret var tilbage i Danmark, pakkede Anders i al hast sine ting for at komme væk fra Luna.

Man skal være et meget godt menneske, hvis man ikke sad med et lille smil på læben, da det viste sig, at han ikke kunne finde sine bilnøgler og febrilsk brugte lang tid på at rode alle sine lommer, kasser og tasker igennem for at finde dem.

Den scene glædede også Informations anmelder Lone Nikolajsen, og hun skrev:

’Anders er den første deciderede linselus, der er sluppet gennem nåleøjet. Han kontaminerer eksperimentet, fordi han lignede og lød som en, der var mere interesseret i at få følgere på sine sociale medie-profiler end i at få en kone.’

Anders fortjener en torsk – men kandidaten i morgen er nu også forrygende god.

Vælg en torsk Anders er det andet bud på, hvem der skal kåres som Ekstra Bladets Nytårstorsk 2019. Forhenværende helt vildt meget Simon Emil Ammitzbøll-Bille er allerede halet på land, og der er otte mere at se frem til. Siden følger en stemmeseddel, så du kan deltage i afgørelsen af, hvem der er årets største torsk. Du kan også her på ekstrabladet.dk se samtlige nominerede, efterhånden som de bliver præsenteret, og til den tid vil der også blive mulighed for at stemme her. Ikke blot kan du glæde dig over at have deltaget i årets vigtigste valg. Du kan også vinde fine præmier. Årets nytårstorsk: Gummimanden

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Quiz og vind: Er du torske-ekspert?