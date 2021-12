Årets nytårstorsk: Another Fine Messerschmidt

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2021. Herunder kan du læse om kandidat nummer ni

Man kan betragte denne nominering som et forsøg på rette op på en blodig uret, der overgik Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt i 2016.

Læserne kårede for fem år siden Messerschmidt til Ekstra Bladets Nytårstorsk, men desværre var manden slået ned af den sygdom, der rammer folketingspolitikere, når de af medierne er blevet taget med fingrene i klejnekassen eller andre steder, hvor deres fingre ikke bør være.

Ekstra Bladet havde afsløret, at Dansk Folkepartis daværende førstemand i EU havde ført store summer fra EU-systemet over til DF’s arbejde i Danmark. EU-midler fra organisationerne Meld og Feld blev brugt til at finansiere politiske venners rejser og ophold i Bruxelles, fiktive konferencer med mere.

Spild af dine penge

Afsløringerne blev så meget skønnere af, at Messerschmidt som mærkesag havde at stoppe EU’s misbrug af skatteydernes penge. Ja, han havde til overflod skrevet en bog med titlen ’Dagbog fra EU - om EU’s spild af dine penge’.

Messerschmidt bedyrede ved udgivelsen, at bogen ikke var finansieret af EU-midler. Det var som så meget andet løgn.

Skatteyderne betalte 145.000 kroner for at få værket ud.

Nå, men Messerschmidt var efter Ekstra Bladets afsløringer så syg, at han ikke havde kræfter til at modtage torsken. Men nu får han chancen igen.

Det manglede da bare.

Morten Messerschmidt er den niende kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Svindel

Siden sidst er Messerschmidt blevet dømt for de forhold, som Ekstra Bladet afslørede.

Han fik seks måneders betinget fængsel for svindel og dokumentfalsk.

Man kunne tro, dommen ville glæde Messerschmidt, for som han i sin bog skriver om svindel i EU:

’Ingen tager ansvar. Og ingen bliver stillet til regnskab.’

Her blev nogen stillet til regnskab, men så var det også galt. Messerschmidt ankede dommen, der var enstemmig, til landsretten.

Dommeren nåede at kvaje sig på de sociale medier undervejs, men skal vi ikke gå ud fra, at landsretten når frem til rundt regnet samme resultat som byretten?

Jeg synes det.

Parallelsamfund

Messerschmidt blev for halvandet år siden kåret som næstformand i Dansk Folkeparti.

I mange partier ville det give problemer, hvis næstformanden blev dømt for svindel og dokumentfalsk.

Men Dansk Folkeparti er ikke et almindeligt parti. Som Slyngelstuens politiske kommentator, Willy P. Donckelhorn, formulerer det:

’Dansk Folkeparti lever i et juridisk parallelsamfund, hvor kun domme over folk, man ikke bryder sig om, gælder for alvor.’

Så mens de fleste partier ville se mørkt på en næstformand dømt for svindel og dokumentfalsk, rækker Messerschmidt i stedet ud efter formandsposten. Hans største konkurrent er den ligeledes dømte Inger Støjberg, men også en anden dømt partifælle stiller op ...

Horrible løgne

Forleden lagde Messerschmidt en video op, hvor den britiske politiker og charlatan Nigel Farage roste hans indsigt i EU-sager:

’Gør ham til jeres partileder, og jeres land vil snart blive frit.’

Farage er manden, der med horrible løgne var med til at få lempet Storbritannien ud af EU og gøre landet ’frit’. Det lider briterne under den dag i dag.

At blive rost af Farage for sin EU-indsigt er som at blive rost af Nordkoreas Kim Jong-un for sit demokratiske sindelag.

Dillermand

Messerschmidt praler gerne med sit høje kulturelle stade, og det demonstrerede han, da han gerådede i raseri over en børneudsendelse, ’John Dillermand’, på DR:

’Ja, de hellige vil nok kalde mig sart og sige, jeg ikke har ret til at gå på kompromis med ytringsfriheden og la la la. Men er jeg den eneste, der finder det forkasteligt, at børn skal synes, det er sjovt at se på voksnes tissemænd på DR Ramasjang?’

Serien er til børn i alderen fire til otte år, og de morer sig helt forrygende.

John Dillermand er gjort af ler, og hans javertus er bolsjestribet og seks meter lang. Hvis Messerschmidt mener, at den kan forveksles med en voksen mands tissemand, så har han store fysiologiske udfordringer.

Ja, og det har hans kæreste, Dot Wessmann, ikke mindre.

Morten Messerschmidt fortjener endelig at få en torsk - men kandidaten i morgen er nu også god.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------