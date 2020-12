Årets nytårstorsk: Børnehjemsbaronen

Da Erik Filthuth i 1985 åbnede et socialpædagogisk bosted i Jyderup, var der seks anbragte børn. I dag har han et selskab med en egenkapital på over 200 mio. kroner og over 30 ejendomme og grunde.

Nu vil du, kære læser, måske tænke, at ham Filthuth må være en meget dygtig, selfmade mand. Og dygtig er han da unægtelig, mens det med det selfmade er mere tvivlsomt.

I virkeligheden har alle skatteydere betalt til hans rigdom, og vi gjorde det, når vi troede, at vi hjalp samfundets svageste.

2CV

Filthuth har ikke lagt skjul på, at hans sociale indsats har gavnet ham selv. I 2018 sagde han således til Politiken:

’Vi leverer varen til kommunerne. Hvorfor skal jeg så gå og dukke mig? Jeg gider ikke køre i 2CV, bare fordi jeg er pædagog.’

Med den indstilling kunne man tro, at Filthuth ikke havde det mindste imod at blive set i kortene.

Men selv om manden ikke gider gå og dukke sig, så gad han godt gå i retten for at få stoppet Ekstra Bladet, da vi begyndte at interessere os for hans regnskaber.



Det store torskevalg Erik Filthuth er næstsidste bud på, hvem der skal kåres som Ekstra Bladets Nytårstorsk 2020. Forhenværende overborgmester Frank Jensen, borgmester Simon Aggesen, forhenværende fødevareminister Mogens Jensen, virolog Saszeline Dreyer, sundhedsdirektør Søren Brostrøm, ældrerådmand Jette Skive, tidligere partileder Morten Østergaard og statsminister Mette Frederiksen er allerede i hyttefadet, og der er endnu en at se frem til. Siden følger en stemmeseddel, så du kan deltage i afgørelsen af, hvem der er årets største torsk. Du kan også gå ind på ekstrabladet.dk og se samtlige nominerede, og til den tid vil der også blive mulighed for at stemme der. Ikke blot kan du glæde dig over at have deltaget i årets vigtigste valg. Du kan også vinde fine præmier. Vis mere Luk

Offentlig interesse

Filthuth mente, at Ekstra Bladet havde fået fat i regnskaberne på ulovlig vis, og at en offentliggørelse ville krænke hans privatliv.

Men Københavns Byret afgjorde, at artiklerne havde så ’væsentlig offentlig interesse’, at den overskyggede Filthuths indvendinger.

I stedet måtte han betale 40.000 kroner til Ekstra Bladet i sagsomkostninger.

Derfor har jeg ret til at dele en masse saftig viden om Filthuth og hans økonomi. Her er ikke plads til det hele, men man forstår nok, hvorfor han ikke havde lyst til at delagtiggøre os andre i svineriet.

Tårnhøj løn

Filthuths koncern, som består af behandlingsskoler og opholdssteder for udsatte, sårbare børn, går under navnet Søbæk, og den har gennem årene modtaget enorme millionbeløb fra kommunerne.

De penge gav Filthuth mulighed for at score en tårnhøj løn. Ekstra Bladet har en kontrakt fra 2013, som viser, at hans løn på det tidspunkt var 160.000 kroner om måneden.

Det er mere, end statsministeren tjener.

Man kunne synes, den løn måtte række, men samtidig har han fra 2001 til 2017 hevet 53,2 millioner kroner ud af skolerne og opholdsstederne i udbytte.

Og i 2017 solgt han hele imperiet for omkring 130 millioner kroner til en udenlandsk virksomhed ejet af en kapitalfond.

Erik Filthut er den niende kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2020. Tegning: Morten Ingemann

For meget

De kommuner, der har sendt millioner til Filthuth, har nok grund til at overveje, om de ikke har betalt meget for meget. Ikke mindst fordi manden også på anden vis har behandlet koncernen som sin egen pengetank.

På blot fem år afleverede han bilag for over fire millioner kroner.

For eksempel lavede han et udlæg på 28.000 kr. for ’forplejning’ og 79.000 kr. for en tur til Østrig.

Kim Jakobsen, der er revisor med 30 års erfaring med økonomi på sociale tilbud, var imponeret:

- Jeg har aldrig set så store og mange udlæg igennem mine mange år som revisor, sagde han til Ekstra Bladet og tilføjede:

- Man fristes til at få den tanke, at det er private regninger, som ’tørres’ af på skolerne og opholdsstederne.

Meget tøj

En anden bemærkelsesværdig post er beklædning.

Af udlægs-oversigterne fremgår, at Filthuth på fem år købte tøj for mere end 700.000 kr.

Det giver ikke mening, for børnene på opholdsstederne går ikke i uniform, og de står selv for deres tøjindkøb via deres lommepenge og tøjpenge fra kommunen.

Der er mange andre eksempler på sammenblanding mellem Filthuths økonomi og koncernens, og det kunne jo være sjovt at få en forklaring på fænomenet, men han taler ikke med Ekstra Bladet.

Nok mest fordi forklaringen ikke er ret god.

Rystende

Men vi får den sikkert på et tidspunkt. Ekstra Bladets artikler har ført til, at Socialtilsyn Hovedstaden har meldt mangemillionæren til politiet.

Også social-og indenrigsminister Astrid Krag (S) mener, sagen skal kulegraves:

- Ud over at det er rystende at se, hvad I lægger frem, så synes jeg, det står med flammeskrift, at vi har brug for nye regler.

Og mens vi venter, kan vi give Erik Filthuth en torsk. Han har fortjent den – men det har kandidaten i morgen godt nok også.

