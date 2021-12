Årets nytårstorsk: Bomben Melchior

Som bekendt er Radikale Venstre bedre mennesker end os andre. I hvert fald er de vældig flinke til at påpege den kendsgerning, når de finder anledning til det - og det gør de tit.

Derfor er det så underholdende, hver gang det viser sig, at den radikale virkelighed ser noget anderledes ud, og det er sket forbløffende ofte de seneste år.

Således blev den tidligere radikale leder Morten Østergaard nomineret til Ekstra Bladets Nytårstorsk sidste år, fordi han ved festlige lejligheder havde haft travlt med rage på samtlige kvinder, der var inden for rageafstand, samtidig med at han til alle os andre salvelsesfuldt talte om, hvor vigtigt det er at få sexismen udryddet i samfundet.

Gramsede

Tilsvarende forlod de radikales Kristian Hegaard i år Folketinget - muligvis efter et hjælpsomt skub fra partiledelsen - da det viste sig, at også han ved festlige lejligheder havde det med at gramse på kvinder, som ikke havde lyst til at blive gramset på. I hvertfald ikke af Hegaard.

Hans ord ved afskeden afslørede en del om de radikales selvindsigt:

’Jeg er virkelig ked at have opført mig grænseoverskridende. For sådan kender jeg ikke mig selv.’

Det var der åbenbart en hel del modvillige kvinder, som gjorde.

Kristian Hegaard kunne nok fortjene en torsk, men jeg kan allerede nu røbe, at han ikke bliver nomineret. Dertil er andre konkurrenter for stærke.

Perfid

Som Hegaards partifælle i Bruxelles, Karen Melchior.

Ekstra Bladet afslørede i år, at hun i sit kontor i EU-hovedstaden kørte et sandt terrorregime. Stort set ingen medarbejdere, der begyndte at arbejde for Melchior efter det seneste EU-valg i 2019, er der længere.

Hun beskrives som ’en tikkende bombe’, ’råbende’, ’ubehagelig’, ’kolerisk,’ ’perfid’ og en del andet.

En anonym, forhenværende medarbejder sagde til Ekstra Bladet:

’Der var ofte en virkelig dårlig stemning på kontoret, fordi Karen råbte ad folk og havde mange højlydte skænderier offentligt. Det var rigtigt svært at være i.’

Den hensynsløse opførsel har medført mindst tre sygemeldinger blandt Melchiors medarbejdere. Vi betaler både hendes løn og hendes ulykkelige ofres sygedagpenge, og det er vel galt nok i sig selv.

Men dertil kommer hendes udmeldinger om, hvordan man bør opføre sig, og så bliver det direkte komisk.

Som da Melchior forklarede til Jyllands-Posten:

’Alle på en arbejdsplads har et ansvar for at tage chikane alvorligt.’

Og når hun skrev i et jobopslag:

’Der vil ikke være tolerance for diskrimination eller chikane.’

Og når hun på sin blog delte Radikale Venstres udspil ’Fremad’, som understreger, hvor vigtigt det er at føre tilsyn med det psykiske miljø på arbejdspladsen.

Melchior er en politiker af den moderne slags, så hun er naturligvis på Twitter. Vældig meget, endda.

Hun har i skrivende stund lagt mere end 200.000 tweets ud. Det er jo et overvældende antal, og man kan have svært at forstå, at hun samtidig har tid til at forulempe sine medarbejdere, ikke?

Overgrebsmænd

Der er mange guldkorn blandt tweets’ene,. Tag nu for eksempel den her, som Melchior syntes, hun måtte dele for et års tid siden:

’Jeg vil hellere behandle alle mænd som potentielle overgrebsmænd, selvom de bliver fornærmede, end antage at ikke alle mænd er potentielle overgrebsmænd og så ende med at blive overfaldet.’

(Her er afsat plads til, at du, kære læser, lige kan læse sætningen igen.)

Jeg kender ikke Melchiors sygemeldte medarbejderes køn, men er de mænd, forklarer det unægtelig en hel del. Jeg tror, at jeg taler på stort set et helt køns vegne, når jeg siger, at vi ikke er begejstrede for at blive behandlet som potentielle overgrebsmænd.

Melchior omgås nok tit radikale mænd, og det kan måske undskylde hendes generalisering, men alligevel ...

Karen Melchior fortjener en torsk, og hun har ydet en stor indsats for at gøre sig fortjent til den - men i morgen kommer godt nok også en flot kandidat.

