Årets nytårstorsk: Christensens kamp

Grete Christensen er formand for Dansk Sygeplejeråd. Og hvis du tror, det betyder, at hun er formand for en organisation, der giver gode råd om, hvordan man plejer syge, så ... ja, så tager du fejl.

Dansk Sygeplejeråd er sygeplejerskernes fagforening, som i foråret skulle forhandle ny overenskomst.

Christensen var skarp under forhandlingerne. Hun forklarede til Politiken, at sygeplejerskerne krævede et markant lønløft, som de ikke mindst efter coronaens hærgen havde fortjent:

’På baggrund af den sundhedskrise, vi har været igennem og stadig kæmper med, har medlemmerne en klar og tydelig forventning om, at det også afspejler sig i de nye overenskomster.’

Store forventninger

Christensen havde sørget for, at hendes medlemmer nærede store forventninger til den nye overenskomst, men hun fik kun forhandlet sig frem til en aftale, som fastholdt reallønnen.

Alligevel anbefalede Christensen sine medlemmer at stemme ja.

Det gjorde flertallet ikke, og det kunne Christensen pludselig godt forstå:

’Mange føler, at der eksisterer en grundlæggende mangel på anerkendelse af sygeplejerskerne. Og mange har en klar opfattelse af, at lønnen slet ikke er i overensstemmelse med, hvad den burde være.’

Grete Christensen er den tiende og sidste kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Sprogligt hjælpeløs

Christensen fortsatte ved at føre bevis for, at hun er i stand til at tale som en politiker, der er sprogligt hjælpeløs i helt usædvanlig grad:

’Vores medlemmer kan simpelthen ikke se sig selv i fortsat at blive ignoreret.

Derfor er der også brug for, at arbejdsgiverne taler ind i, at der er nogle udfordringer, som vi bliver nødt til at løse i fællesskab.’

Christensen og arbejdsgiverne vendte tilbage til forhandlingsbordet for at ’tale ind i udfordringerne’ igen.

En milepæl

Halvanden måned efter fremlagde Forligsinstitutionen et mæglingsforslag. Det medførte godt nok heller ikke højere løn til sygeplejerskerne, men Christensen anbefalede det alligevel.

Hun forklarede:

’Vi har fået noget, som jeg mener er meget vigtigere: Vi har fået indledt et reelt opgør med sygeplejerskernes lønefterslæb. Og det er en fælles fagbevægelse, som står bag forslaget til regeringen. Det er en milepæl.’

Forslaget indebar nemlig, at der skulle nedsættes en komité, som skulle se på lønstrukturer i den offentlige sektor.

Utvetydigt signal

Denne gang var Christensens medlemmer endnu mindre begejstrede. Mange flere stemte denne gang, og to tredjedele stemte nej.

Det kunne Christensen sagtens forstå, sagde hun til Politiken:

’Jeg ser nej’et som et kraftigt, utvetydigt signal til både arbejdsgiverne og Christiansborg om, at sygeplejerskerne har mistet tålmodigheden.’

Efter at Christensen to gange havde forhandlet et resultat hjem og anbefalet det til sine medlemmer, som hældte det af brættet, synes jeg nok, at signalet i endnu højere grad var til Christensen.

Lederskab

Men sådan havde Christensen det ikke. Slet ikke:

’Jeg har forinden talt igennem med hovedbestyrelsen og den politiske ledelse, hvad konsekvensen skal være, hvis det bliver et nej. Vi er helt enige om, at et nej ikke skal have konsekvenser for vores position. Så den del er jeg afklaret omkring.

I stedet vil vi stå sammen med medlemmerne.

De har stemt nej. Der er brug for lederskab.’

Så sygeplejerskerne gik i strejke anført af en formand, der var imod.

Fremad mod nye nederlag! Vi har før været bagud og tabt!

Ingen fiasko

Efter ti ugers strejke greb regeringen ind og gjorde mæglingsforslaget til lov. Sygeplejerskernes eneste synlige udbytte af konflikten var en tom strejkekasse.

Men nu afviste Christensen, at strejken havde været en fiasko:

’Nej, det mener jeg ikke, den har. Sygeplejerskerne har i den grad formået ved deres aktive indsats undervejs i konflikten at få fortalt omgivelserne og befolkningen om vores utilfredshed med lønnen.’

Jamen, så er det jo fint.

Grete Christensen er først på valg i 2024, men i mellemtiden kan hun da få en torsk. Hun har fortjent den, og der kommer ikke en ny kandidat i morgen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------