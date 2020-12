Årets nytårstorsk: Den store moder

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2020. Herunder kan du læse om kandidat nummer otte

Enevælden i Danmark blev afskaffet i 1848 - og genindført i 2020.

Det skete, da statsminister Mette Frederiksen 11. marts under indtryk af corona-pandemien lukkede store dele af Danmark.

Lige siden har hun fremstillet sig selv som landsmoderen, der værner os mod livsfaren udefra. Også når vi ikke selv har sans for, hvad der er til vores eget bedste.

Og i denne noble kamp kommer demokratiet åbenbart mest til ulejlighed.



Uhørt magt

Straks efter pressemødet, hvor Frederiksen fortalte om de barske metoder, der skulle tages i brug for at få nationen sikkert igennem pandemien, vedtog Folketinget en midlertidig epidemilov, som gav regeringen hidtil uhørte magtbeføjelser.

Den magt har Frederiksen udnyttet.

Hun har i vid udstrækning valgt at regere uden distraherende indblanding fra andre folkevalgte, og uden at borgerne behøver at få indsigt i baggrunden for beslutningerne.

Ordningen fandt Frederiksen så vældig hensigtsmæssig, at hun i efteråret forsøgte at få vedtaget en permanent epidemilov, der var lige så god.

Potteplante

Den skulle give regeringen ret til uden at spørge andre partier at indskrænke forsamlingsfriheden ned til to personer, begrænse bevægelsesfriheden, lukke skoler og daginstitutioner, barer og restauranter, ekspropriere privat ejendom og tvangsvaccinere befolkningen.

Formelt ville disse beføjelser være i hænderne på sundhedsminister Magnus Heunicke, men i realiteten ville de lande hos Frederiksen, for - som Ekstra Bladet skrev i en leder:

’Heunicke indkøber ikke en potteplante til sit forkontor uden først at spørge Mor Mette.’

Lovforslaget måtte regeringen trække, for ingen andre partier var med på den. Men det illustrerede, hvordan Frederiksen helst ser verden indrettet.

Hvorfor spilde tid med at spørge andre, hvad der skal gøres, når man nu selv ved bedst?

Mette Frederiksen er den ottende kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2020. Tegning: Morten Ingemann

Skræmmebillede

Kritiske spørgsmål bryder hun sig heller ikke om.

Som da Henrik Qvortrup spurgte, om Frederiksen ikke i starten af coronakrisen havde brugt Italien som et unødigt skræmmebillede, og hun svarede:

- Det er vist godt, du ikke er statsminister.

Og ja. Vi er nok mange, der er taknemmelige for, at Qvortrup ikke er statsminister, men hans spørgsmål var da relevant.

Frederiksen havde det anderledes, for hun synes egentlig ikke, medierne behøver blande sig. Med mindre de da vil rose hendes indsats, for så er det i orden.

Løgn

En opvisning i åbenhed var det heller ikke, da Frederiksen blev konfronteret med sin erklæring ved nedlukningen af Danmark:

- Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode.

Det viste sig vanskeligt at finde den myndighed, der havde anbefalet nedlukningen.

Frederiksen forklarede i et samråd:

- Jeg mener ikke, det er en korrekt gengivelse, at jeg skulle have brugt myndighederne som begrundelse.

Fjernt vil det ligge for mig at antyde, at statsministeren løj, men som det fremgår, talte hun i hvert fald ikke sandt.

15 millioner mink

Senest gik det op i hat og briller, da Frederiksen på landsdækkende tv bebudede, at op mod 15 millioner mink skulle aflives.

Sådan en ordre var tilsyneladende ulovlig. Men så viste det sig, at når Frederiksen siger ’skal’, så er der kun tale om en henstilling. En god idé til minkavlerne.

Og hvis det alligevel var en ordre, så var det bare noget, som daværende fødevareminister og nuværende torskekandidat Mogens Jensen havde fundet på helt af sig selv.

Frederiksen tager gerne ansvaret på sig, men kun når det går godt.

Beskæmmende

Frederiksen er blevet nomineret til Ekstra Bladets Nytårstorsk tre gange tidligere, og hendes formkurve er stigende.

Både i 2009 og 2016 nåede hun en lidt beskæmmende syvendeplads, mens hun sidste år opnåede en femteplads.

Spørgsmålet er, om hun ikke i år kan nå helt til tops. Hun har i hvert fald gjort en stor indsats for det.

Mette Frederiksen fortjener en torsk - men kandidaten i morgen er godt nok også stærk.

