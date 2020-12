Årets nytårstorsk: Den tredje Ellemann

Uddelingen af Ekstra Bladets Nytårstorsk har spillet en central rolle i de sidste mere end 40 års Danmarkshistorie, og i dagen avis er historiens vingesus ekstra mærkbart.

Forhenværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har rekorden i nytårstorsk. Ikke færre end fem gange er han blevet kåret af Ekstra Bladets læsere.

I 2010 vandt hans datter, Karen Ellemann, som dengang var miljøminister, den store fisk.

Uffe Ellemann var begejstret:

- Jeg er så stolt, og jeg er samtidig glad på hendes vegne.

Desuden påpegede han, at Karen Ellemanns lillebror var på vej ind i politik:

- Så I kan roligt bestille flere torsk, gnæggede han.

Og i dag nominerer jeg så lillebroren.



Social arv

Jakob Ellemann er altså produktet af en tung, social arv, men samtidig er han helt åbenbart genetisk disponeret for at række ud efter torsken.

Det fik han rig lejlighed til, da han for godt et år siden blev leder af Venstre, efter at Kristian Jensen og Lars Løkke havde slået hinanden ud af formandskampen.

Et par måneder før udtalte han ellers til Politiken:

’Jeg er ikke kandidat til formandsposten.’

Så vidste man jo, at det var han.

Inger Støjberg havde til gengæld sagt:

’Jeg ser ikke mig selv som næstformand for Venstre.’

På den baggrund er det helt naturligt, at hun i dag er partiets næstformand.

Jakob Ellemann er den tiende og sidste nominerede i kampen om Årets nytårstorsk 2020. Tegning: Morten Ingemann

Rabiat

Dermed skabte Venstre et par, der er uenige om det meste.

Hver gang Støjberg kommer med en rabiat udtalelse - og det gør hun tit - skynder Ellemann sig at fortælle, at det ikke er Venstres politik.

Men så sker der ikke mere.

Han lever også med, at hans forgænger som Venstre-leder, Lars Løkke, en gang om ugen betror B.T.’s læsere, at han ved bedre end alle andre på Christiansborg - herunder hans efterfølger.

Ellemann har været mest markant ved netop ikke at være det – markant, altså. Vigtige forhandlinger har han overladt til bølleparret Sophie Løhde og Troels Lund-Poulsen, mens han selv holdt lav profil.

Meningsmåling

Ellemann har for hver ny meningsmåling set drømmen om at blive statsminister rykke længere væk. Sådan var det før coronaen, og den har slet ikke gjort det bedre.

Så kom sagen, hvor regeringen fik taget livet af 15 millioner mink. Tilsyneladende uden lovhjemmel.

Her vejrede Ellemann endelig en vindersag, men tallene i meningsmålingerne har ikke ændret sig.

Muligvis fordi Ellemans forargede reaktion lugtede langt væk af hykleri. Han var nemlig selv indstillet på, at pelsdyrene skulle aflives og skrev i en mail:

’Jeg ser ikke, at vi har andre muligheder end at stole på sundhedsmyndighedernes vurdering i en situation som denne. Begynder det største oppositionsparti at så tvivl om vores sundhedsmyndigheder midt i en krise, risikerer vi at ende et helt forkert sted.’

Først efter håndfast vejledning fra partiets landmænd og minkavlere ændrede han holdning.

Kommission

Nu kræver han så, at sagen undersøges af en kommission, og det lyder da også vældig seriøst.

Men han var ivrig modstander af en undersøgelse af Inger Støjbergs embedsførelse. Som han forklarede i Information:

’Det bliver hurtigt meget langhåret. For mig handler det om, at man gør det rigtige, som der også er bred politisk opbakning til. Jeg synes, det er politisk drilleri.’

Og da Venstre i 2015 nedlagde Irak- og Afghanistan-kommissionen skete det med henvisning til skatteydernes penge.

På den måde sparede man 20 millioner kroner. Det svarer til godt en promille af de cirka 16 milliarder kroner, som krigene i Irak og Afghanistan kostede Danmark.

Dertil kommer 51 dræbte og langt flere sårede og lemlæstede danske soldater.

- Vi mener, at skatteborgernes penge kan bruges bedre på andre indsatser. Derfor skal kommissionen ikke fortsætte, sagde Ellemann dengang til Ekstra Bladet.

Nu handler det altså ikke om menneskeliv, men om minkavlernes økonomi, og så er en kommission pludselig nødvendig.

Hykleriet prikker i øjnene, og Jakob Ellemann-Jensen fortjener en torsk – der kommer ikke en ny kandidat i morgen.

