Årets nytårstorsk: Dyrbys dybder

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2021. Herunder kan du læse om kandidat nummer seks

Michael Dyrby var i gamle dage nyhedsdirektør for TV 2, men det job var han nødt til at forlade i november 2015.

Årsagen var så festlig, at den samme år udløste en nominering til Ekstra Bladets Nytårstorsk. Manden havde sendt store mængder sms’er, videoer og billeder til en kvinde, som han i et halvt års tid havde haft et forhold til.

Angiveligt havde han fortsat korrespondancen, efter at forholdet var slut, og som han selv formulerede det:

’Det har sat mig i en sårbar position. Det kan man ikke som nyhedsdirektør.’

Katastrofe

I anledning af Dyrbys afgang udtalte en trist Jes Dorph-Petersen til Ekstra Bladet:

’Vi har altid haft de samme værdier.’

Det er et citat, der kun er blevet bedre med alderen.

Nå, men kort efter var Dyrby chefredaktør på B.T. Og i marts i år var så han med i ’Presselogen’ på TV 2 News.

Emnet for udsendelsen var sexisme i medierne, og TV 2 er kendt for tidligere at have haft et meget seksualiseret miljø.

Det ville Politikens chefredaktør Anne Mette Svane og Ekstra Bladets daværende chefredaktør Kristoffer Eriksen naturligt nok gerne høre, hvilke erfaringer Dyrby havde med.

Som han siden skrev i en særpræget mail til B.T.s medarbejdere:

’Jeg så det samme som jer i søndagens presseloge - eller rettere, jeg oplevede det fra første parket. Det var en katastrofe - en nedsmeltning - en chefredaktør, der blev udstillet, så det gjorde ondt.’

’Jeg var af den opfattelse, at det var Politikens problemer med 120 krænkelsessager, vi skulle diskutere, så derfor var jeg helt uforberedt på deres ønske om svar på min TV 2-tid.’

’Jeg beklager, at min ringe fremtræden har gjort jeres daglige arbejde vanskeligere, fordi I skal forholde jer til hykleriet. Jeg beklager, at jeg ikke var den bedste udgave af en chefredaktør på B.T.’

Michael Dyrby er den sjette kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Krænkelser

For et års tid siden fik B.T. sin helt egen MeToo-sag, så Dyrby kunne demonstrere, at han havde lært af sin fortid.

Otte studentermedhjælpere gik til chefredaktionen og klagede over krænkelser og grov, grænseoverskridende opførsel fra en redaktør, der på daværende tidspunkt havde ansvar for at ansætte og vejlede studentermedhjælpere.

Dyrby tog skam sagen alvorligt.

I dag er den pågældende redaktør forfremmet, mens studentermedhjælperne ikke længere er ansat ...

(OBS! Seneste: Mandag eftermiddag kom det frem, at redaktøren var blevet afskediget efter en ny 'chikanerende besked', red.).

Rapkæftet

For nylig kom så tv-dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’, som afslørede gruopvækkende forhold på TV 2. Dyrby var hurtig til at melde ud, at han ikke selv havde gjort noget galt.

Den melding gjorde den tidligere TV 2-medarbejder Anna Thygesen så vred, at hun fortalte Ekstra Bladet, hvad Dyrby havde sagt til hende ved en julefrokost:

’Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig.’

Dyrby siger godt nok, at sådan har han aldrig sagt. Jeg overlader til dig, kære læser, at vurdere, hvem du tror mest på.

Til grin

Herefter gik Dyrby i flyverskjul, og i ni dage var det ikke til at vriste en kommentar ud af manden. Ikke engang hans egen avis kunne få ham i tale.

Som Dyrbys chefkollega, Jonas Kuld Rathje, siger i podcasten ’Det, vi taler om’:

’Det er jo et TV 2-problem, men langsomt - eller faktisk ret hurtigt - er det blevet til et B.T.-problem. Vi bliver jo lidt til grin, når vi ikke kan få svar fra vores egen chef.’

Dyrbys øverste chef, Berlingske Medias administrerende direktør Anders Krab-Johansen, var rundt regnet lige så svær at få i tale som Dyrby, og han kunne nok også fortjene en torsk for sin valne opførsel, men så mange fisk har vi heller ikke.

Da Dyrby kom tilbage, gav han nogle interviews, som ikke rigtigt svarede på noget, og så indså han og Krab, at den ikke gik længere. Dyrby gik af og skrev en afskedsmail, som fortalte, at han var den, det i virkeligheden var synd for. Ikke hans ofre.

Michael Dyrby fortjener en torsk - men det gør kandidaten i morgen godt nok også.

