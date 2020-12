Årets nytårstorsk: Fætter Aggesen

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2020. Herunder kan du læse om kandidat nummer to

- Jeg har været heldig på boligmarkedet.

Sådan sagde Frederiksbergs konservative borgmester, Simon Aggesen, til Ekstra Bladet, da vi begyndte at interessere os for hans seneste bolighandler.

Og her kan man ikke anklage manden for at overdrive.

Faktisk har Aggesen været så heldig, at han får fætter Højben til at ligne en meget uheldig and på en Tycho Brahes dag.



På nogle få år er det lykkedes Aggesen ved hjælp af et par behændige tricks, som de færreste af os har adgang til, at score ikke mindre end 11 millioner kroner. Skattefrit.

Man kan godt blive lidt blind over for store tal, så vi tager det lige igen i langsom gengivelse:

Uden at udføre én dags arbejde, har Aggesen fået 11 millioner kroner. Og dem betaler han ikke en øre i skat af.

Den falske markis

Som nok bekendt er Konservativt Folkeparti meget optaget af at holde dagpengene i ro eller få dem sænket.

Det er nemlig ikke sundt for hverken folk eller samfund, hvis man kan få penge for ikke at lave noget.

Og det kan du jo så tænke over, mens vi følger Aggesens abnorme held på boligmarkedet.

Det hele begyndte i 2016, da Aggesen og hans hustru fandt ud af, at de gerne ville købe en lejlighed på Frederiksberg Allé.

Den var rigtignok ikke til salg, men Aggesen henvendte sig alligevel til ejeren, Dansk Bibelskole, og den var mirakuløst nok villig til at sælge.

Der var bare det, at lejligheden var udlejet på en uopsigelig kontrakt, og som for at gøre en kulørt historie endnu festligere, var lejeren Marcel de Sade.

Den falske markis, der stod for en eventyrlig bedragerisag i begyndelsen af 1960’erne.

Simon Aggesen er kandidat nummer to i kampen om at blive Årets nytårstorsk 2020. Tegning: Morten Ingemann

Den gode bog

Nå, men de Sade var villig til at flytte, hvis nogen kunne skaffe ham en lejlighed med udsigt over søerne.

Det kunne Aggesen knageme, viste det sig, og han betalte oveni 100.000 kroner til markisen for at flytte.

Sådan noget ville være ulovligt i dag, men med Aggesens vanlige held var det lovligt dengang.

Prisen for lejligheden var 9,5 mio. kroner. Pænt mange penge, men for det beløb fik parret Aggesen en lejlighed på 460 kvadratmeter.

Kvadratmeterprisen var 20.000 kroner. En lejlighed i samme ejendom blev samme år solgt for en kvadratmeterpris på knap 52.000 kroner.

Folkene bag Bibelskolen solgte med andre ord forrygende billigt. Den gavmildhed har de nok lært ved at læse i den gode bog.

Fidusen

Aggesens flyttede ind i lejligheden, men så opdagede de, at lejligheden var vældig stor. Når man køber en lejlighed på 460 kvadratmeter, så må det jo komme bag på én.

Heldigvis var løsningen lige for. Aggesen havde selv på Frederiksberg Rådhus været med til at godkende opdeling af lejligheder, så han kendte fidusen i forvejen, og den ene lejlighed blev til to.

Efter opdelingen blev Aggesen i den ene lejlighed, mens den anden blev solgt for mere, end den oprindelige lejlighed havde kostet.

I juni i år flyttede Aggesens så også ud af den lejlighed. De havde solgt for i alt 25,6 mio. kroner, og efter istandsættelse lander gevinsten på over 11 mio. kroner.

Det betyder, at parret har fået 250.000 skattefrie kroner hver måned for at bo i lejligheden.

Hykleri

Aggesen har i stedet købt en villa på Frederiksberg. Behøver jeg fortælle, at han fik den til en pris betyderligt under markedsprisen, og at huset i øvrigt slet ikke har været udbudt til salg?

Den mands held på boligmarkedet synes uden ende. Hvis du står og mangler en bolig på Frederiksberg, så er han nok en god mand at henvende sig til.

Helt skønt bliver det, når man bemærker, at borgmester Aggesen som mærkesag har at begrænse boligspekulation.

Han ’vil gøre det mindre attraktivt at investere kortsigtet i ejendomme i hovedstaden.’

Ikke alene lyder det som hykleri. Her lugter også ret meget af fisk.

Simon Aggesen fortjener en torsk. Men kandidaten i morgen er godt nok også uhyre stærk.

