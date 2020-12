Årets nytårstorsk: Helt uden for skiven

Dansk Folkeparti ynder at fremstille sig selv som partiet, der tager hånd om de ældre, så det passede som fod i hose, da Dansk Folkepartis Jette Skive efter kommunevalget i 2013 kunne overtage posten som ældrerådmand i Aarhus.

Så måtte de ældre i Danmarks næststørste kommune da gå en gylden fremtid i møde, og især de allersvageste kunne glæde sig.

Som Dansk Folkeparti meddelte i 2016:

’Hvis der er én ting rådmand Jette Skive for alvor brænder for, så er det, at demente i Danmark har det godt!’

Det store torskevalg

Skjult kamera

Dette flammende engagement mærkede den 90-årige demenssyge Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus ikke noget til.

I tre år havde hendes familie igen og igen klaget over plejesvigt og omsorgssvigt, men forgæves.

I sin magtesløshed henvendte familien sig i stedet til TV2, der i efteråret 2019 satte skjulte kameraer op i den 90-åriges lejlighed på plejehjemmet.

Optagelserne bekræftede familiens værste anelser. Else blev behandlet med en rå foragt af et afstumpet personale. Hun blev udsat for omfattende plejesvigt, overgreb, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne.

Dele af behandlingen mindede mest om tortur af den forsvarsløse kvinde.

Fogedforbud

Da Jette Skive blev præsenteret for de rystende optagelser, kunne man vel forestille sig, at hun straks ville gribe ind over for den syge kultur på plejehjemmet.

Men ældrerådmanden prioriterede anderledes. Hun fik nedlagt fogedforbud, så TV2 ikke måtte bringe optagelserne.

Af hensyn til den demente kvinde, forstås. Her havde Jette Skive siddet solidt på sine hænder i månedsvis, mens Else blev mishandlet, men nu viste hun altså pludselig sit brændende engagement for de demente.

Elses værge, hendes barnebarn Charlotte Ahm, og Elses syv børn havde ganske vist givet tilladelse til, at optagelserne blev vist, men Jette Skive vidste bedre, hvad der tjente den 90-årige kvindes interesser.

Eller sine egne ...



Krænkende

TV2 ankede fogedforbuddet til landsretten, som helt uforståeligt gav komunen medhold.

Her kunne sagen være strandet, men familien gik til Ekstra Bladet, der valgte at trodse fogedforbuddet og vise nogle af optagelserne.

Som Charlotte Ahm forklarede:

- Jeg finder det forkasteligt, at både by- og landsret giver Aarhus Kommune ret i, at det vil være krænkende for min farmor, og at hun vil blive udstillet, hvis udsendelsen bringes.

- Ved alligevel at få historien frem nu i Ekstra Bladet beskyttes min farmor - og andre ældre - jo i virkeligheden. Det er de ting, personalet gør mod min farmor, som er krænkende, og Aarhus Kommune er kun ude på at beskytte deres egen utilstrækkelighed.

Uden ansvar

Mange var rystede over mishandlingen af Else, og der var stor opbakning fra både landspolitikere og lokalpolitikere til offentliggørelsen af de ulovlige optagelser.

Besynderligt nok – efter nogen rygsvømning – også fra ældrerådmanden, som havde fået nedlagt fogedforbuddet i første omgang.

Hun forklarede til Ekstra Bladet:

- Personligt har jeg hele tiden ønsket, at TV2 kunne vise dokumentaren.

Hun mente dog, det ville være ulovligt at trække fogedforbuddet tilbage. Lige indtil hun efter massivt pres fra byrådet gjorde netop det. Så enten var det alligevel ikke ulovligt, eller også behøvede Jette Skive pludselig ikke følge loven.

Mareridt

Mishandlingen af Else havde hun heller ikke det mindste ansvar for:

- Jeg sidder ikke derude på plejehjemmene, og det er ikke mig, der ansætter personale. Havde det været tilfældet, var det her aldrig sket.

Da Ekstra Bladet fortalte, at der havde været en helt lignende sag på et aarhusiansk plejehjem i 2017 og spurgte Jette Skive, hvorfor man ikke havde lært af den, svarede hun:

- Det må du spørge min direktør og de folk, der sidder derude, om.

Mens Jette Skive var uden skyld, så vidste hun nok, hvem det var synd for. Hun sagde til Jyllands-Posten:

’Det er enhver politikers mareridt, jeg står i lige nu.’

Jette Skive fortjener en torsk. Men det gør kandidaten i morgen godt nok også.

