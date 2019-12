Årets nytårstorsk: Hemmelige Mette

Statsminister Mette Frederiksen (S) brugte ordet ’tillid’ ikke færre end 34 gange i sin åbningstale i Folketinget.

- Vi har tillid til hinanden, sagde hun.

Frederiksen løj.

I virkeligheden anser hun os alle for potentielle forbrydere, som vil gøre de frygteligste ting, hvis der ikke bliver holdt øje med os.

Frederiksen er så vild med overvågning, at man kunne tro, hun havde aktier i en kamerafabrik.

I forvejen følger 1,5 millioner kameraer os døgnet rundt. Vores chat, sms’er og e-mails bliver skannet, oplysninger om vores færden på internettet bliver gemt, vi har grænsekontrol, og ved byernes indfaldsveje bliver vore nummerplader skannet.

Massiv udvidelse

Danmark er et af de mest overvågede lande i Europa, og Frederiksen vil have endnu mere.

Som hun forklarede i Berlingske:

- Vi går ret langt nu med en massiv udvidelse af overvågning.

Ifølge statsministeren har hun slet ikke noget valg. Vi skal have mere Big Brother på grund af forbrydernes opførsel.

Temmelig sært, for den alvorlige kriminalitet er faldende i Danmark. I 1990 blev knap 26.000 danskere idømt fængselsstraf. Sidste år var tallet faldet med 40 procent til 15.500.

Frederiksen er ved at indføre et overvågningssamfund a la Kina – og vi ved jo alle, hvor fint det fungerer.

Tegning: Morten Ingemann

Magtmisbrug

Muligvis handler Frederiksens trang til at holde øje med os andre om en dyb selvindsigt. I hvert fald har hun slet ikke lyst til, at vi kan holde øje med hende, og det kan der jo være gode grunde til.

Da Socialdemokratiet sidst var et regeringsparti, blev den såkaldte ’offentlighedslov’ vedtaget. Navnet er aldeles misvisende. Mere præcist er ’mørklægningsloven’.

Loven gør det uhyre vanskeligt for pressen at se magten i kortene. At afsløre alvorlige fejl, korruption eller magtmisbrug.

Den gør Danmark mindre åben, mindre demokratisk, mindre tillidsfuld – og den skal der ikke pilles ved, har Frederiksen besluttet.

Mørklægning

Mens Folketingets øvrige partier gerne vil ændre loven til en offentlighedslov, der lever op til sit navn, så holder Socialdemokratiet og Venstre fast på mørklægningen.

De to traditionelle regeringspartier står sammen om at forhindre borgerne i at få indsigt i, hvordan magten forvaltes.

Det kan der – som nævnt – være gode grunde til.

Hemmelighedskammer

Frederiksen er endda gået et skridt videre. Hun har oprettet et politisk sekretariat i Statsministeriet, der ledes af hendes udvalgte højre hånd, Martin Rossen.

Som Ekstra Bladets Mads Kastrup skrev:

’Nu bygger socialdemokraterne tilmed et hemmelighedskammer med uklare beføjelser midt inde i Statsministeriet, hvor Frederiksens særlige rådgiver, Martin Rossen, skal sidde og regere over, hvad der må slippe ud og hvordan.’

Folkeret

Én af Frederiksen meget originale idéer, som muligvis er fremkaldt i regeringens mørkekammer, er at tage det danske pas fra hellige krigere med dobbelt statsborgerskab, som sidder fængslet i Syrien.

Passet tages fra krigerne rent administrativt. Helt uden forstyrrende indblanding fra domstolene.

Folkeretligt har enhver stat ansvaret for egne statsborgere, og vi forventer jo også, at andre lande tager imod deres afviste statsborgere.

Men det ser Danmarks statsminister stort på.

Erdogan og Putin

Frederiksen har gentaget sit kernebudskab i annoncer:

’Det, der driver mig som statsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller lyst til.’

Som forhenværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) har formuleret det i Berlingske:

’Det udsagn kunne sagtens være udtalt af Erdogan, Putin, Xi Jinping og Orban. De vil være helt enige.’

Tillykke med det gode selskab, Mette Frederiksen.

Hun fortjener en torsk – men det gør kandidaten i morgen godt nok også.

