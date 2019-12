Årets nytårstorsk: Høngerøven

At kalde SF’s medlem af Folketinget Karsten Hønge for Høngerøven kan måske virke lidt råt. Men manden gik selv til valg under sloganet 'Ikke mere pis’, så der er højt til loftet – eller langt ned til gulvet – i Hønges sproglige univers. Han er trods alt to meter høj.

Ekstra Bladet har tidligere døbt ham ’Vikaren fra helvede’ og dengang sagde han:

- Jeg har allerede nået noget af det højeste, man kan i politik, nemlig at blive omtalt af Ekstra Bladets Slyngelstue. Jeg ved fra arbejdspladser rundt i landet, at der læser man, hvad Slyngelstuen finder på.

Hønges glæde og stolthed er helt berettiget, men i dag når han endnu højere op på ærens stige.

Han er nomineret til Ekstra Bladets Nytårstorsk.

Enormt vigtigt

Vi havde jo valg til Europa-Parlamentet i år.

SF opstillede naturligvis på førstepladsen partiets nestor, Margrete Auken, der som bekendt har været med, så længe nogen kan huske tilbage – og et par år til.

Hønge stod på listens andenplads.

Som han ivrigt erklærede i Ekstra Bladet:

- Det handler om, at det her valg er ekstremt vigtigt. Jeg synes, det er enormt vigtigt at få en bedre forbindelse mellem det, der foregår i EU, og det, der foregår i Danmark. Jeg kan være med til at give venstrefløjen en skarpere profil på de store spørgsmål i EU.

På røven

Til Politiken forklarede han højstemt:

– Jeg vil være tillidsmand for dem, der er på røven i Europa. Det er jo det, jeg er sat på jorden for: At være ham, der kan give dem stemme og gøre det med en megafon for munden.

Og da Politiken spurgte, hvad han ville gøre, hvis han blev valgt ind, bedyrede han:

- Så bliver jeg medlem af EU-Parlamentet, og så går jeg ud af Folketinget. Det er klart.

Til TV2/Fyn fortalte han:

- Hvis jeg skulle blive valgt, får fynboerne en direkte forbindelse ind i Europa-Parlamentet.

Og han tilføjede:

- Jeg forlader selvfølgelig Folketinget for at overtage mandatet i Europa-Parlamentet.

Så skulle ingen tvivl være mulig, vel? Hønge brændte for at komme ned i Europa og kæmpe den gode sag.

Ikke stolt

Ved valget stemte ikke færre end 20.000 vælgere på ham, så han var valgt ind sammen med den evige Margrete Auken.

Men fynboerne, de svage og venstrefløjen i Europa nåede dårligt at glæde sig, før han meddelte, at han alligevel ikke ville forlade Folketinget.

Han overlod i stedet pladsen i Bruxelles til 21-årige Kira Marie Peter-Hansen.

Det så meget lidt kønt ud, og han sagde da også til Ekstra Bladet:

- Jeg er ikke specielt stolt af det her. Lad mig sige det ærligt: Det her skulle vi have klaret bedre.

Det står ikke klart, hvem ’vi’ er. Manden var helt egenhændigt kommet med klare løfter, som han nu sprintede fra. Det var tale om en soloulykke.

Politikerlede

På Hønges Facebook-side var folk rasende. En kommentar lød:

’Du er alt, hvad politikerlede er lavet af.’

En anden:

’Jeg er rasende. Jeg stemte på dig. Og så var du ikke kandidat alligevel. Det skulle du kraftedeme have sagt, da du stillede op!’

Og en tredje:

’Jeg er blevet pisset på med denne her uærlige omgang med den tillid, jeg viste Karsten Hønge.’

Og en fjerde ...

Nej, det må vist række. Man kan nok fornemme stemningen, og det er vanskeligt at sige nogen af skribenterne imod.

Lort

Hønge sagde undskyld i alle tilgængelige medier, selvom angeren lød noget hul.

Der var jo tale om en helt bevidst handling, men han fik det til at lyde, som var han ved et uheld kommet til at snuble i en teknisk detalje.

For eksempel i B.T.:

- Jeg synes da også, det er noget rod. Det er sgu da noget lort. Det erkender jeg. Jeg forstår godt, at folk knurrer og siger: ’Den er ikke til topkarakter’.

Nej, det er den langtfra. Men den er i hvert fald til Ekstra Bladets Nytårstorsk – selvom der også kommer en stærk kandidat i morgen.

