Årets nytårstorsk: Ismanden

Livet er uretfærdigt. Se nu sådan en mand som Venstres Kristian Jensen, der efter årtiers ihærdig indsats endelig blev kåret til Ekstra Bladets Nytårstorsk sidste år.

Og tag en mand som Michael Borre, der stort set uden at gøre noget for det bragede igennem som kandidat til den store fisk efter en kølig oktobernat på Djursland.

Her kan jeg høre nogen spørge:

- Hvem er Michael Borre?

Og det kan jeg hjælpe med.

4000 stykker kransekage

Michael Borre har siden januar 2018 været direktør for Aarhus Letbane.

Det foretagende blev nok landskendt, da åbningen af den nye bane skulle fejres.

4000 stykker kransekage og 1500 boller stod klar, taler var skrevet, og snore klar til at blive klippet over – men så viste det sig aftenen før den store åbningsfest, at letbanen ikke var godkendt til at køre med passagerer.

Banen kom først til at køre tre måneder senere.

Men det var et sidespring, for Michael Borre var slet ikke direktør på det tidspunkt.

Frostnat

Det var han i slutningen af oktober i år, da togene ud på aftenen gik i stå i nærheden af Ryomgård på Djursland. Det var lidt køligt, så der var is på ledningerne. Det kunne togene ikke lige håndtere.

Siden er mange tog blevet aflyst og erstattet af togbusser.

Michael Borre virkede i første omgang overrasket over, at det kan finde på at blive koldt i Danmark, når vinteren nærmer sig.

Han udtalte til Lokalavisen Aarhus:

- Nu er det jo den første frostnat, som er kommet lige pludselig.

Undskyldninger

Derefter var hans reaktion en underholdende opvisning i mærkelige undskyldninger og flugt fra ansvaret.

Først gav han sin forgænger skylden. Som han forklarede i Århus Stiftstidende:

- Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal kigge hen. Der er indkøbt og leveret et samlet system, der ikke fungerer under de fysiske vilkår, Aarhus Letbane er underlagt.

De fysiske vilkår er tilsyneladende, at skinnerne står ude om natten. Også om vinteren.

Og til Lokalavisen Aarhus sagde han:

- Det her er ikke noget, der har været med i det oprindelige projekt. Man har ikke tænkt over vinteren.

Ventetid

Manden har været direktør i snart to år. Man kunne jo tro, at han så havde tænkt over vinteren ...

Hele tiden har det været muligt at løse problemet med frost på køreledningerne ved at behandle dem med antifrostvæske i form af glycerin. Men det specialkøretøj, der skal påføre væsken, kommer først til januar.

Som Michael Borre forklarede til DR:

- Det er desværre vilkårene, at vi må vente på det nye materiel. Jeg ventede også et halvt år på min nye bil.

Javel ja.

Winter is coming

Men det ville jo ikke være noget problem, hvis materiellet var bestilt i ordentlig tid. Det var det ikke.

Allerede sidste vinter var der flere aflysninger på grund af is på ledningerne, og man behøver vel ikke hedde Jon Snow for at regne ud, at der nok kom en vinter igen.

Alligevel blev specialkøretøjet først bestilt i slutningen af september i år, afslørede Lokalavisen Aarhus.

Som Michael Borre erklærede til avisen:

- Man kan godt være bagklog.

Tilsyneladende er det ikke en mulighed bare at være klog.

Fænomenal rettidighed

Da Michael Borre tiltrådte, forklarede han i Århus Stiftstidende:

- Vi skal sikre, at vi fortsat har en ordentlig og stabil drift og holde fast i en fænomenal rettidighed på over 99 procent med meget få aflysninger.

En meget fin målsætning, der blev ramt af en iskold virkelighed.

Michael Borre får en årsløn på den pæne side af 1,3 millioner kroner for sin indsats – eller mangel på samme – men han fortjener sørme en torsk oveni.

Skønt det gør kandidaten i morgen godt nok også.

