Årets nytårstorsk: Khaderstrofen

Hvis du, kære læser, har en fornemmelse af, at du har set overskriften før, så kan forklaringen være, at det har du. Den var også i brug i 2007, da Naser Khader første gang blev nomineret til titlen som Ekstra Bladets Nytårstorsk.

På den måde slipper jeg for at slide på min overskuelige hjernekapacitet, og overskriften er akkurat lige så dækkende i dag, som den var i 2007.

Dengang landede Khader på en flot andenplads kun overgået af sin daværende partifælle Jørgen Poulsen i det daværende parti Ny Alliance.

Men jeg tør allerede nu røbe, at Jørgen Poulsen ikke stiller op i år, så nu skal det være. Man kan i hvert fald ikke anklage Khader for ikke at have gjort noget for sagen.

Knep en ged

Manden, der har ordet ’Demokrati’ tatoveret på sin overarm og grundlovens paragraf 77, der handler om ytringsfrihed, på sin venstre underarm, har det uhyre svært med folk, som mener noget andet, end han gør.

Således fortalte Berlingske om Jørgen Jensen, der skrev til Khader og stilfærdigt gav udtryk for kritik.

Khaders svar var kort, men handlingsanvisende:

’Knep en ged!’.

Det er uklart, hvad en sagesløs ged skulle blandes ind i den sag for.

Berlingske fortalte også, at Khader har det med at reagere med trusler, når nogle er uenige med ham. I flere tilfælde har han henvendt sig til de pågældendes arbejdsgivere.

Khaders chef, den konservative leder Søren Pape Poulsen, havde i årevis kendt til sin partifælles opførsel, men der er en grund til, at han aldrig har fået tilnavnet Handlekraftige Søren. Nu blev problemet imidlertid så iøjnefaldende, at noget måtte gøres.

Naser Khader har æren af at være første nominerede i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Sygemeldt

Khader blev kaldt ind til en kammeratlig samtale, og herefter ramtes Khader helt forudsigeligt af stress.

Folketingsmedlemmer har det med at blive syge, når de har kvajet sig i et så iøjnefaldende omfang, at det vækker mediernes interesse. Så Khader tog sygeorlov. Uden krav om lægeerklæring, men med 57.600 kroner om måneden plus et skattefrit omkostningstillæg på 5274 kroner.

Det vides ikke, hvilke omkostninger der skulle dækkes med de mange, rare skattefrie penge, når manden nu ikke passede sit arbejde, men det er en biting.

For i juli gik det fra skidt til værre for Khader. Adskillige kvinder stod frem og fortalte, hvordan de havde været udsat for hans aldeles uvelkomne interesse.

Så travlt havde Khader haft med at krænke kvinder, at man kunne tro, at han var radikal - men det var han naturligvis også engang.

Khader nøjedes imidlertid ikke med en hånd på en indbydende røv eller en tunge i et tiltrækkende øre som andre fra det politiske liv. Khader var ifølge kvinderne noget mere offensiv.

Kunstneren og designeren Karen Dirks fortalte til DR om, hvordan han prøvede at tvinge hende ned på en seng.

’Jeg kæmper som en gal. Jeg kan huske, at han forsøger at knappe sine bukser op. Han er en meget stor mand, og han lægger sig oven på mig. Jeg bliver fuldstændig chokeret. Jeg sparker. Og så kommer jeg fri af ham.’

Og en anonym kvinde beretter:

’Jeg sidder i sofaen - og så tager han bukserne af og onanerer mig op i ansigtet. Og så kommer han ud over mig. Det gør han heldigvis meget hurtigt, for det var virkelig, virkelig klamt.’

Man kunne tro, at de nye anklager ville gøre Khader endnu mere syg, men nærmest tværtimod.

Comeback

En måned efter meddelte Khader til de flestes forbløffelse - ikke mindst hans partileders - at han nu var rask og ville begynde at arbejde igen. Meddelelsen var forsynet med en selfie af Khader med bar overkrop ...

Hvorved manden fik signaleret, at han har lige så meget situationsfornemmelse som en panfløjtespiller på Københavns Rådhusplads. Et par uger efter var Khader smidt ud af Det Konservative Folkeparti, og han får nok svært ved at finde endnu et parti. Selv Nye Borgerlige vil ikke have ham, og det parti lukker ellers meget mærkeligt ind.

Naser Khader har i dén grad fortjent en torsk - men kandidaten i morgen er godt nok også stærk.

