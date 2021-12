Årets nytårstorsk: Kopisten Bitz

Overskriften ved disse linjer er vanskelig at udtale tre gange i træk. Men det kan man også jo lade være med. Jeg ser i hvert fald ikke nogen grund til det.

Christian Bitz slog igennem ved at fortælle os, hvad vi skulle spise, og hvad vi skulle holde os fra, hvis vi ville se indbydende ud. Han sprøjtede bøger ud med budskabet, og igen og igen optrådte han på tv og sagde det samme.

Personligt blev jeg lidt skeptisk, da han i Ekstra Bladet meddelte, at man skulle holde sig fra bacon.

Jeg mener … et liv uden bacon? Det er jo som et bobspil uden den sorte ring.

Afslappet

Besynderligt nok var Bitz pludselig på linje med mig. Efter i adskillige år at have levet af at diktere, hvad vi skulle spise, og hvad vi skulle springe over, meddelte han i en ny bog, at vi bare skulle slappe af.

Og han forklarede til Ekstra Bladet:

’Jeg håber, at et almindeligt menneske kan læse bogen og få et lidt mere afslappet forhold til sundhed.’

Der er jo rammer for, hvor mange gange man kan få folk til et købe en ny bog med samme indhold som den forrige, og så mange gange kan man heller ikke være på tv med broccoli som sit hovedbudskab.

Så nu havde Bitz set lyset på en helt ny måde, og nu kunne han optræde på tv med sin nye, dyrebare indsigt.

Christian Bitz er den tredje kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Keramik

Efterhånden blev også dét måske lidt tyndt.

I hvert fald kastede Bitz sig i 2016 pludselig over keramik i samarbejde med det store grossistfirma F&H.

Bitz’ keramik-serie var vældig pæn, og det er jo egentlig forrygende, at den kendte ernæringsekspert Bitz sådan var i stand til at springe ud som en original skaber af smuk keramik.

Men originalt var det så heller ikke, skulle det vise sig. Da den danske keramiker Kasper Würtz så tallerkenerne, kunne han straks genkende dem.

Bitz og F&H havde stjålet hans design, som han havde brugt år på at udvikle.

Livsværk

Mens Würtz’ tallerkner er håndlavede, fik Bitz sine kopier fremstillet på en fabrik i Kina, så de var naturligvis betydeligt billigere end originalerne, som nu blev svære at sælge.

Kopierne truede Würtz’ livsværk, så han forsøgte at stoppe tyveriet, og her fulgte et uskønt forløb.

Würtz var oppe mod modstandere, som havde økonomiske muskler til at trække sagen så meget i langdrag, at den lille keramiker til sidst måtte bukke under. Og det var Bitz så venlig at påpege over for ham.

Stædig

Men Würtz er et stædigt menneske, så han stod på sin ret, og tak for det.

Først tabte Bitz og kumpaner i Sø- og Handelsretten. Så ankede de – det kunne jo være, at Würtz løb tør for kræfter undervejs – og da de også tabte i Landsretten, prøvede de herrenhjælpemig at få sagen for Højesteret. Forgæves.

Undervejs opførte Bitz sig ikke ret hæderligt.

Først hævdede han, at han slet ikke kunne se ligheden. Som den eneste i Danmark, formentlig. Og skønt Bitz på sin hjemmeside selv forvekslede et stykke keramik fra Würtz med sit eget.

Offer

Programmet ’Kontant’ på DR trak på fremragende vis tæppet væk under Bitz. Det fortalte, at Bitz i februar 2015 havde besøgt Würtz’ værksted, og efter at han havde fået alt at vide om arbejdsgangen, de enkelte produkters popularitet og så videre, købte han et eksemplar af stort set hele værkstedets produktion.

Fabrikken i Kina blev siden bedt om at fremstille efterligninger. Af korrespondancen med fabrikken fremgår det, at produkterne skulle ligge ’så tæt på som muligt, både i kvalitet og farver’.

Man kunne synes, at efter domstolenes klare tale ville det være et godt tidspunkt for Bitz at sige undskyld, men han har i stedet haft travlt med at fremstille sig selv som en, det er synd for.

Christian Bitz fortjener i den grad en torsk. Men det gør kandidaten i morgen godt nok også.

