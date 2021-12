Årets nytårstorsk: Linsefejl

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2021. Herunder kan du læse om kandidat nummer to

’Jeg er ikke noget privat menneske.’

Sådan siger Linse Kessler i ’Møgkællinger har det sjovere’, som er den seneste bog, der er udkommet om den barmfagre kvinde, og her er det vanskeligt at sige hende imod.

I en halv snes år har hun haft et kamerahold i hælene, og samtidig er den seneste bog ikke mindre end den femte om hende - mange store kulturpersonligheder må nøjes med mindre.

Linse Kessler har da også betalt en del for at være til at få øje på. Undervejs har hun fået så gigantiske mængder silikone sprøjtet ind i sine bryster, at det kunne række til at imprægnere samtlige skistøvler i en gennemsnitlig skoleklasse i Lapland.

To liter silikone

I 2011 havde hun således to liter silikone i hvert bryst, og det gjorde dem - ifølge hende selv - til Nordeuropas største.

Dertil kommer, at hun har fået betydelige mængder botox sprøjtet ind i panden, i læberne og nok også andre steder.

Resultatet af lægevidenskabens indsats er naturligvis vanskeligt at overse. Så da hun for nogle år siden overvejede at bortføre en giraf fra Københavns Zoo - det lyder sært, men det er sandt - skrev ’Listen’ i Politiken:

’Listen kan ikke komme i tanke om en mindre diskret forbrydelse.’

Linse Kessler er den anden nominerede i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Langbladet kniv

Nå, men i den nye bog fortæller Linse Kessler om, hvordan hun i 1995 stak en langbladet kniv i maven på en kvinde, der tidligere havde været hendes veninde.

Veninden havde angiveligt sladret til Linse Kesslers rockerkæreste om, at hun var ham utro. Nu frygtede Linse Kessler, at kæresten ville slå hende ihjel, så hun ville få sig selv anbragt i fængslet og på den måde komme i sikkerhed.

Her kan man jo sige, at hvis det kun handlede om at komme i fængsel, kunne hun i stedet have røvet en bank. Eller sat ild til noget dyrt. Eller kidnappet en giraf.

Afstumpet

Men nej. Den særdeles forhenværende veninde skulle stikkes ned, og beskrivelsen af det brutale overfald er i den nye bog usædvanlig afstumpet.

’Da hun var tæt nok på, helt forsvarsløs, huggede jeg kniven lige i maven på hende. Den gik i helt til skaftet, helt perfekt.’

’Hun gik på røven på dørmåtten og sad bare og gloede forvirret på skaftet, der stak ud. Jeg trak hende ind i entréen og fik hende sat op ad væggen.’

Linse Kessler instruerede offeret om, at hun ikke måtte trække kniven ud, fordi den var savtakket, og hun risikerede at forbløde.

Men mens Linse Kessler ringede til politiet, fik hendes offer alligevel trukket kniven ud og forsøgte at kravle væk:

’Jeg slæbte hende tilbage ind i entréen, for hun skulle altså ingen steder. Hun sad på gulvet og jamrede over, at det gjorde ondt, og hun fablede om engle, der steg ned fra oven og dansede om hovedet om hende.’

Offeret fik perforeret tyndtarmen og var i livsfare, men overlevede.

Linse Kessler sad 15 måneder i fængsel, og da hun kom ud, mødte hun sit offer på Islands Brygge.

’’Har du ikke forstået, at du ikke kan være på Bryggen længere?’ sagde jeg til hende.’

’Mumle-mumle, jo-jo. Hun var fandeme tungnem.’

’Pædagogpatter’

Til sidst var Linse Kessler ’nødt’ til at tæve kvinden, som i bogen bliver kaldt ’drama queen’ og ’et fjols’ med ’flagrende pædagogpatter’.

Linse Kessler er blottet for empati. Det er galt nok at være ved at dræbe en kvinde, men siden at håne hende i en bog er jo helt til hest.

Som psykolog Sølve Storm sagde til Ekstra Bladet:

- Jeg har stor medfølelse med offeret. Det må være utroligt hårdt.

- Når man får det fortalt helt grafisk, og der er nogen, der griner ad dig og din krop, så bliver det akut virkelighed igen. Jeg får helt ondt i maven af at læse det.

Fantastisk menneske

Sådan har Linse Kessler det ikke. Hun siger i bogen:

’Jeg er et fantastisk menneske, og folk skal have lov til at opleve mig. Jeg gør livet bedre for folk.’

Den lader vi stå lidt.

Linse Kessler fortjener en torsk. Men i morgen er kandidaten godt nok også uhyre stærk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs de øvrige torske-nomineringer her



Årets nytårstorsk: Khaderstrofen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------