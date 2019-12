Årets nytårstorsk: Lunefulde Løkke

Her er et stykke danmarkshistorie. For ikke mindre end tiende gang bliver Lars Løkke Rasmussen (V) nomineret til at blive Ekstra Bladets Nytårstorsk.

Man får nærmest en klump i halsen, ikke?

Uffe Ellemann er den, der med fem sejre har scoret torsken flest gange, men jeg vil egentlig tro, at Løkke har rekord i antal nomineringer.

To gange tidligere har Løkke stået med torsken i sin favn, og nu rækker han igen ud efter den store fisk. Måske for sidste gang – men det har jeg nu troet før.

Enhver pris

Ikke alene er Løkke så glad for torsk, at han beklager sig på Facebook, hvis han et år ikke er nomineret. Hans indsats for at komme med i feltet er også imponerende varieret.

I år gik han således helt nye veje for at forblive Danmarks statsminister. Han har godt nok tidligere udtalt, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, men det har været vanskeligt at finde en pris, han ikke var villig til at betale.

Først trak han tidspunktet for at udskrive valget rundt regnet så langt, som grundloven tillader, mens han ventede på en positiv meningsmåling. Den kom aldrig.

Han kunne have udskrevet valget til afholdelse samme dag som valget til Europa-Parlamentet og dermed sparet os alle for en ekstraudgift på 125 millioner kroner, men ved at vente, fik han lige ti ekstra dage som statsminister.

Velfærdsløfte

Meningsmålingerne blev ved med at se elendige ud for regeringen og dens støtteparti, Dansk Folkeparti, så i desperation halede han lige en glad kanin op af hatten.

Han gav et ’velfærdsløfte’, som indebar, at der frem til 2025 skulle bruges 69 milliarder kroner til gode, bløde ting. Stik imod den politik, hans regering havde ført. Men da var valget længere væk.

Okay, da eksperterne så nærmere på tallene, viste det sig, at der i stedet var tale om 20,45 milliarder, men det tog Løkke med en knusende ro.

Han forklarede til DR:

- Jeg tror ikke, at folk er ret optagede af det, ud over nogle økonomer. Som privatperson må jeg sige: 69 milliarder eller 20,45 milliarder, det er mange penge begge dele. Helt ærligt.

Jeg er ikke økonom, men jeg synes nu alligevel, 50 milliarder fra eller til gør en forskel. Helt ærligt.

Tegning: Morten Ingemann

Frihedens øjeblik

Nå, men ’velfærdsløftet’ betød, at der ikke ville være penge til de skattelettelser, som de to andre regeringspartier gik til valg på.

Statsministeren havde afskaffet regeringen, inden vælgerne gjorde det.

Endnu festligere blev det, da der midt under valgkampen udkom en bog med titlen ’Frihedens øjeblik’, hvor Kirsten Jacobsen talte med Løkke om alt muligt.

Første møde foregik på Marienborg, og Løkke serverede torsk, så det er vel nærmest et tegn.

Ministerbil

Løkke erklærede i bogen, at Socialdemokratiet og Venstre da egentlig lige så godt kunne gå sammen efter valget. De mente jo alligevel stort set det samme på stort set alle områder.

Den melding vakte nogen furore. Her havde manden haft fire år i regering, hvor han kunne fri til Mette Frederiksen, men han gjorde det først, da meningsmålingerne klart viste, at han lige om lidt ikke ville være statsminister længere.

I bogen siger han om vælgerne:

- Måske tror de, at jeg bare vil redde min ministerbil.

Nej, jeg tror også, at han ville redde sin statsministerløn, sin labre fritidsbolig, Marienborg, med mere.

Løkkes partifæller var i chok. Meldingen kom helt uden varsel, og som Martin Geertsen formulerede det:

- Jeg blev overrasket, for jeg har brugt 30 år på at jagte socialdemokrater.

Det samme har Løkke jo, og da Mette Frederiksen ikke ligefrem blev væltet omkuld af hans kærlighedserklæring, gik han tilbage til at tale om grimt om Socialdemokratiet.

Tak

Trods al sprælleriet led regeringen et klart nederlag, men Løkke syntes alligevel, at han burde fortsætte som Venstres leder:

- Jeg og Venstre har en ambition om at tage nøglerne til Statsministeriet igen, meddelte han.

Den idé var hans partifæller slet ikke med på, og under megen råben og skrigen og hagen sig fast i dørkarmen lykkedes det dem til sidst at få Løkke til at gå af.

Lars Løkke fortjener endnu en torsk som tak for underholdingen.

