Årets nytårstorsk: Men ingen tid til torsk

Meget kan man sige om Mette Frederiksen, og det gør man jo også, og det meste er rigtigt, men hun er i hvert fald utroligt målrettet, når det handler om at gå efter Ekstra Bladets Nytårstorsk.

For andet år i træk sætter hun rekord. Med 51.563 stemmer overgår hun med afstand sit personlige stemmetal ved det seneste valg til Folketinget.

Det var ellers ikke, som om hun ikke havde stærke konkurrenter i år. Tværtimod kunne mange af dem have vundet den store fisk i et normalt år, men hun pløjede dem alle af banen.

Frederiksen gjorde det med en bred palet af præstationer, der blandt meget andet omfattede så mange slettede sms’er, at vittige hoveder foreslog, hun skulle have en slethvar i stedet for torsken.

Som skulle man forkaste en 45-årig tradition ...

Makrel i tomat

Jeg ringede til Statsministeriet:

– Jeg har en glad nyhed. Mette Frederiksen er kåret til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2021.

– Jamen dog, svarede pressesekretær Patrick Møller Aschenfeldt.

– Ja, så jeg vil høre, hvor og hvornår vi må komme med den store fisk?

– Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre torsdag, men jeg vender det herinde, og så vender jeg tilbage til dig.

– Det tager ikke mere end fem minutter. Mindre end det tager at lægge et billede af en makrel i tomat op på Facebook.

– Muligvis, men hun har altså ikke tid ...

Styrtdykket

– Sidste år holdt I mig hen med snak i halvanden måned, hvorefter jeg fik at vide, at Frederiksen ikke ville modtage torsken. Kan vi ikke gøre det lidt bedre i år?

– Det er taget ad notam.

– Ja, og du kan også tage med til mødet, at lige siden Frederiksen i februar takkede nej til torsken, er hendes tal i meningsmålingerne styrtdykket. Det er nok ikke et tilfælde, vel?

– Også det er taget ad notam.

Fedtekælderen

Nå, men torsken var jo bestilt, og jeg tænkte, at det kunne være, Frederiksen lige havde fem ledige minutter.

Hans Bjerregaard i sit fine tøj ved Statsministeriet. Foto: Henning Hjorth

Så i går stod jeg iført smoking, balsko og godt fire kilo torsk og ringede på døren til statsministeriet.

Ud over en venlig samtale med den vagt, der besvarede opkaldet, og en munter snak med en vagt, som sidenhen dukkede op, førte det ikke til noget.

Så om føje tid regner jeg med at skulle skaffe endnu en torsk, når Mette Frederiksen først i det nye år får tid til at modtage fisken – samt to flasker brændevin og Morten Ingemans tegning, som prisen også omfatter.

Dette års torsk afleverede jeg i Fedtekælderen på Christianshavn, hvor den vil blive nydt af hjemløse, og hvor de var meget, meget glade for at tage imod den.

På vej mod nye sejre - torsken kommer til at mætte munde blandt hjemløse. Foto: Henning Hjorth

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Torskeri-noteringen

Morten Ingemanns originaltegning er en del af præmien til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2021 – som Mette Frederiksen har til gode.

Endnu engang sætter Ekstra Bladets læsere rekord. Ikke færre end 120.897 stemmer har vi modtaget, og Mette Frederiksen tegner sig med 51.563 for tæt på halvdelen af dem.

Her er tallenes klare tale:

Mette Frederiksen: 45%.

Naser Khader: 9%

Michael Dyrby: 8%

Christian Bitz: 8%

Grethe Christensen: 7%

Jeanette Ottesen: 7%

Trine Bramsen: 6%

Morten Messerschmidt: 6%

Linse Kessler: 3%

Karen Melchior: 2%

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Far er skuffet

Uffe Ellemann-Jensen – fhv. udenrigsminister og Venstre-leder – har modtaget Ekstra Bladets Nytårstorsk ikke færre end fem gange. Flere end nogen andre.

Han er meget lidt fornøjet med årets afstemning:

– I disse vanvittige tider er det jo svært, men jeg må indrømme, at jeg er skuffet.

– Din søn, Jakob Ellemann, blev end ikke nomineret, men du mener stadig, at der er en torsk i ham?

– Det er jeg overbevist om. Min datter, Karen, fik jo også torsken. Vi er født med svømmehud i vores familie.

– Mette Frederiksen vinder for anden gang. Er du bekymret for, om hun truer din position som historien største Nytårstorsk?

– Overhovedet ikke. Der er jo langt op. Og i øvrigt må jeg sige, at vore dages Nytårstorsk slet ikke har samme høje niveau som tidligere tiders.