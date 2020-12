Årets nytårstorsk: Mogens med minkene

Hvis Mogens Jensen var et kunstværk, ville han gerne være Storkespringvandet i København. Ja, det lyder sært, men manden sagde det selv til Berlingske i 2006.

Jeg kan ikke sige mig fri for en fornemmelse af, at det i givet fald var et springvand, man skulle holde en vis afstand til. Vandet kunne risikere at sprøjte ud alle de forkerte steder, og der var nok også fare for, at én eller to af fuglene pludselig drattede af.

Jensen har nemlig vist sig at være yderst ringe til at udføre selv helt banale opgaver. Som for eksempel at overholde loven.



Kultur

Da Mette Frederiksen i juni 2019 dannede sin regering, kunne Jensen nok have haft en forventning om at blive udnævnt til kulturminister.

Han havde immervæk i flere år været Socialdemokratiets kulturordfører, og hans baggrund kunne der ikke sættes en finger på.

Jensen har ingensinde i sit 57-årige liv haft en uddannelse eller et job uden for Bevægelsen. DSU, AOF og LO har på skift forsørget ham, inden vi alle overtog opgaven, da han i 2005 blev medlem af Folketinget.

Alligevel var det Roskildes borgmester, Joy Mogensen, der blev kulturminister, og her kan jeg da lige tilføje, at hun nok ville være fin som springvand. Især hvis der ikke er vand i, for hun er bedst til ikke at gøre noget.

Men det var et sidespring.

Tegning: Morten Ingemann

Fire elefanter og en kamel

Jensen blev i stedet fødevareminister, og det var muligvis et signal om, at statsminister Mette Frederiksen ikke ville ham det godt. I hvert fald har fødevareministrene i den seneste halve snes år haft en forbløffende kort embedsperiode.

Jensen var den ottende fødevareminister siden 2010.

Nå, men i begyndelsen gik det okay. Han vakte godt nok nogen opsigt ved som én af sine første embedsgerninger at blive væk fra et ministermøde i EU, fordi han hellere ville smage på vin i Italien – hvilket gav ham tilnavnet Barolo-Mogens.

Men han købte på vores vegne fire cirkuselefanter samt en kamel ved navn Ali, så de kunne få et værdigt otium, og han arbejdede også for at sikre torskefiskeriet i Østersøen.

Det kan jo ende med at blive hjælp til selvhjælp ...

17 millioner mink

Så kom coronaen, og det var dårligt nyt for minkene, for minkavlerne og for Jensen.

Her vil du måske spørge, hvad mink har med en fødevareminister at gøre? Ingen har vel overvejet at spise pelsdyrene, men det samme kan jo siges om elefanterne og kamelen.

Jensen hang på minkene og omvendt, og det var skidt for dem begge.

I juli var smitten ude på tre nordjyske farme. De tre besætninger blev slået ned, og så meddelte Jensen, at der var styr på situationen. Derfor ville coronaramte minkbesætninger ikke længere blive aflivet.

Det var dumt, og 1. oktober var budskabet, at alle smitteramte farme skulle slås ned, og raske besætninger inden for 7,8 kilometer aflives.

Det var både for lidt og for sent, og en måned efter skulle samtlige 17 millioner mink i Danmark pludselig dø, for ikke at Danmark skulle udvikle sig til et nyt Wuhan – den kinesiske by, hvor epidemien oprindeligt opstod.

Beslutningen blev gennemført uden smålig skelen til, om den var lovlig.

Padlen

Så havde vi balladen, og helt som vanligt i den slags sager var forsøget på at tale sig ud af miseren dummere end selve fejlen.

Først meddelte Jensen til Ekstra Bladet, at han overtrådte loven med åbne øjne:

’Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.’

Få dage efter fandt Jensen ud af, at han alligevel ikke havde vidst, at beslutningen var ulovlig.

Han kunne til gengæld ikke lige huske, hvornår nogen fortalte ham, at han havde overtrådt loven, og han kunne heller ikke erindre, hvem der gav ham beskeden.

Her spørger man jo sig selv, hvor tit Jensen får at vide, at han befinder sig på den gale side af loven, siden meddelelsen ikke gjorde et større indtryk.

Efter megen padlen frem og tilbage fandt Jensen ud af, at han hellere måtte gå af som minister. Det var helt åbenbart én af hans klogere beslutninger.

Mogens Jensen fortjener en torsk. Skønt kandidaten i morgen godt nok også er overbevisende.

