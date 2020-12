Årets nytårstorsk: Morten Østerlår

Som nok bekendt er medlemmer af De Radikale bedre mennesker end os andre, og det lægger de nødigt skjul på.

Da Sofie Linde ved Zulu Comedy Galla gav #MeToo-bevægelsen ny luft, var De Radikale naturligvis straks på barrikaderne.

Partiets politiske leder, Morten Østergaard, sagde i sin tale til partiets landsmøde:

’Selv om vi alle sammen i dag tager hatten af for de modige kvinder, der har stillet sig frem og fortalt om kulturen i medieverdenen og den politiske verden, så ved vi det jo godt selv i forvejen.

Vi har en fælles opgave med at få ryddet op i den sexistiske kultur, der alt for mange steder stadig hersker.’

Landsmødet blev holdt digitalt, og det var nok heldigt. Ellers ville nogle af de kvindelige deltagere måske komme til at grine.

For eksempel skrev folketingsmedlem Lotte Rod på Facebook, at hun havde oplevet sexisme fra partifæller:

’Det var mænd, der var ældre end mig og havde magt. Jeg har fjernet hænder fra mine lår.’



Fjollet

Hun navngav ikke de personer, som har krænket hende, men fortalte, at hun havde givet et specifikt navn til partiledelsen.

Det navn var Østergaards, ved vi i dag, og det gør det følgende rigtig fjollet, men også ret underholdende.

Østergaard skrev i et opslag på Facebook, at De Radikale var begyndt en undersøgelse af omfanget og karakteren af sexisme i partiet.

Og dagen efter meddelte han, at han havde gennemført de samtaler og den påtale, som han mente, var det rigtige i sagen.

Partileder Østergaard havde med andre ord givet sexisten Østergaard en næse.

Morten Østergaard er den syvende kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2020. Tegning: Morten Ingemann

Flydende radikalsk

Da Jyllands-Posten spurgte, sagde han, at det ikke var ham, der havde gramset. Bagefter ringede han til avisen og trak sin udtalelse tilbage. Nu ville han af proceduremæssige grunde hverken sige ja eller nej.

Ekstra Bladets Brian Weichardt spurgte Østergaard:

- Kan en person med Lotte Rods sag blive minister?

Han svarede:

- Det er ... har jeg øh ... altså den sag håndterer vi, som vi ... øh ... har praksis for, og der er ikke ... nogen basis for konsekvenser af den karakter, som du taler om der.

Østergaard, som naturligvis taler flydende radikalsk, mente altså nok, at Østergaard kunne blive minister.

Orlov

Men et par dage efter måtte Østergaard gå af som partileder, og her tænker du måske, at det var hård en straf for at placere en hånd på en kvindes lår - en begivenhed, som i øvrigt lå en halv snes år tilbage.

Men det har nok været en trøst, at han siden den dag har holdt fri. Først var han sygemeldt, og i skrivende stund er han på orlov.

En løsning, som politikere, der møder modgang, altid har til rådighed.

Mandsopdækning

Og desuden viste det sig, at der var adskillige andre sager, hvor kvinder havde følt sig forulempede af Østergaard.

Hans efterfølger som partileder, Sofie Carsten Nielsen kendte tilsyneladende til dem, skønt hun først hævdede, at hun ikke gjorde.

Hvilket gjorde hendes partifælle Ida Auken rasende, fordi hun for længst ’udtrykkeligt’ havde bedt Sofie Carsten Nielsen om at gribe ind over Østergaard.

’Svaret til mig fra ledelsen dengang var, at man var begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset.’

Klam

Sofie Carsten Nielsen sagde først, at Ida Auken var fuld af løgn. Hun havde ikke hørt om de andre sager med Østergaard.

Senere fik Ekstra Bladet lejlighed til at se en sms til Ida Auken, hvor Sofie Carsten Nielsen indrømmede, at hun vidste, Østergaard havde været nærgående over for Ida Auken:

'Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, at han har taget dig på røven fx.'

Pludselig virker De Radikale ikke slet så ophøjede over os andre, vel?

Morten Østergaard fortjener en torsk. Men kandidaten i morgen er godt nok også uhyre stærk.

