Årets nytårstorsk: Mutte Mette

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, har i året, der går på hæld, virket noget mut. Ja, ofte har hun været direkte muggen.

Men det er nok, som det skal være. Som hun formanede os danskere på et pressemøde for nogle måneder siden:

’Vi skal aflive den sejlivede myte, at det at gå på arbejde skal være lystbetonet.’

Frederiksen har da også kun undtagelsesvis set ud, som om hun morede sig, når hun passede sit arbejde i år.

Jeg vil ligeledes bestræbe mig på ikke at have det sjovt i det følgende.

Som bekendt blev Frederiksen med et overvældende antal stemmer kåret til Ekstra Bladets Nytårstorsk 2020.

Et tungtvejende argument var Frederiksens meddelelse om, at op mod 15 millioner mink skulle aflives, uden at lovgivningen gav hende ret til at træffe den beslutning.

Her skal det anstændigvis understreges, at Frederiksen i år ikke har fået et eneste pelsdyr slået ihjel. Hun har simpelthen forbedret sig 100 procent.

Men så er der jo så meget andet.

Børnenes statsminister

Allerede på Socialdemokratiets kongres i 2018 erklærede Frederiksen:

’Jeg vil være børnenes statsminister.’

Men i teltlejre i det nordøstlige Syrien, som bliver kaldt ’helvede på jord’, sad 19 danske børn i alderen 1-13 år, hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat.

De ventede forgæves på hjælp fra børnenes statsminister.

Som hun forklarede:

’Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne.’

Og her gik vi og troede, at arvesynden var noget, der hørte hjemme i Bibelen.

Mette Frederiksen er den ottende kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Umenneskelig

Som Geeti Amiri skrev i Ekstra Bladet i velformuleret vrede:

’Børn skal aldrig betale for deres forældres fejltagelser. Sådan er vi ikke som et folk. Sådan er vi ikke som nation.’

Når Frederiksen var så umenneskelig stivnakket over for netop disse børn, var det nok, fordi hun ikke ønskede at åbne en flanke til højre side af Folketinget.

Hun ville ikke risikere at blive anklaget for at være blød over for muslimer - så blæse være med al menneskelighed.

Og børnene kunne jo vokse op og blive farlige, ikke? Så kunne det jo ikke nytte at lukke dem ind i landet.

Løgn

Men så afslørede Ekstra Bladet, at regeringen holdt afgørende oplysninger skjult.

I en trusselsvurdering fra PET i 2019 lød det, at de danske børn i lejrene i Syrien ikke udgjorde en trussel. Tværtimod kunne børnene tage skade og blive radikaliserede af at blive i lejrene.

I mere end et år sad Frederiksen på den vurdering. Hverken Folketinget eller vi andre fik noget at vide, før Ekstra Bladet bragte den frem.

Og da Frederiksen endelig fik sig nosset sammen til at tage 14 af børnene og deres tre mødre hjem, lød forklaringen, at der var kommet nye oplysninger. Ekstra Bladets læsere vidste, at det var løgn.

Slette Mette

Mens minkdrabet foregik forrige år, har Minkkommissionen jo arbejdet i år, og den har bragt en del underholdende frem.

Jeg vil her af hensyn til min egen sikkerhed se bort fra de vilde sms’er, som Frederiksens højre hånd, Barbara Bertelsen, har sendt.

Men hvis Frederiksen har god samvittighed, så har hun gjort en stor indsats for at skjule det.

Der er den underlige historie om de slettede sms’er, som gav Frederiksen tilnavnet Slette-Mette.

Vittige hoveder har endda foreslået, at hvis Frederiksen vinder igen i år, skal hun i stedet for torsken have en slethvar ...

Jeg ved ikke rigtigt.

Meningsmåling

Nå, men da Ekstra Bladets læsere sidste år kårede Frederiksen til årets nytårstorsk, havde hun først ikke tid og siden ikke lyst til at modtage den.

Skulle hun vinde den storslåede konkurrence igen, vil jeg foreslå, at hun tager imod fisken.

Lad mig påpege, at for et år siden lå Frederiksen og Socialdemokratiet til 33 procent i meningsmålingerne. Så sagde hun nej til torsken, og siden er det kun gået én vej, så hun i dag ligger omkring de 25 procent.

En tilfældighed?

Jeg tror det ikke.

Mette Frederiksen har fortjent torsken, men det har kandidaten i morgen godt nok også.

