Årets nytårstorsk: NødBramsen

Tidligt viste Trine Bramsen, at hun er én, man skulle holde øje med, når det handler om torsk.

Det skete, da hun som Socialdemokratiets it-ordfører i 2013 lagde sig ud med stort set samtlige eksperter på det område, hun var ordfører for.

Hun skrev:

’Her sidder Danmarks fremtid bag skærmen iført tennissokker og gør dermed alt, hvad der overhovedet kan gøres, for at undgå kvindekontakt.

Er det mon med vilje, at computermænd ofte gør alt, hvad de kan, for at være så lidt attraktive som overhovedet muligt? Er det noget, man lærer på uddannelsen?’

Mænd med forstand på it blev noget mutte, og en Facebook-gruppe, som hed ’It-professionelle imod Trine Bramsen’, fik over 2300 medlemmer.

En uge efter var Bramsen ikke længere it-ordfører.

Truthorn

Da Mette Frederiksen dannede sin regering, blev Bramsen forsvarsminister, og siden har man med skrækblandet fascination kunnet følge hendes indsats. Igen og igen har hun bragt sig selv i en nødsituation.

Hun fik en vanskelig start, men det var ikke hendes skyld. Som Ekstra Bladets Hans Engell formulerede det:

’Hun overtog et ministerium, hvor forgængeren, Claus Hjort-Frederiksen (V), havde ladet det hele sejle. Hjorten forærede hende et militært truthorn i indflytningsgave, og ved første trut væltede ligene ud af skabene.

Der var ikke mange chefer og medarbejdere, hun kunne stole på.’

Så hun skiftede hele ledelsen ud, men tilsyneladende havde hun heller ikke tillid til afløserne, og så blev det ret underligt.

Karen Melchior er den femte kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2021. Tegning: Morten Ingemann

Cirkusheste

Som da Ritzau bad om et interview med den nye forsvarschef, general Flemming Lentfer. Ikke blot insisterede hun på at deltage i interviewet, hun besvarede også spørgsmål, som var stillet til generalen.

Da nyhedsbureauets journalist bad ministeren om nogle gange at lade generalen selv svare, blev hun sur og skred fra interviewet.

Siden erklærede hun forarget:

’Der må være grænser for, hvordan man bliver behandlet som politiker. Politikere og ministre er ikke cirkusheste.’

Ja, hun kunne have narret mig.

Bramsen går nemlig meget op i at tage sig ud. Der sker sjældent noget positivt nyt i forsvaret, uden at ministeren befinder sig et sted, hvor hun kan komme med på billedet.

Og således oprettede Forsvarsministeriet i marts i år et særligt ’sekretariat for politikudvikling og strategisk kommunikation’.

Bemærk det med kommunikationen, for blot et par måneder senere hyrede ministeriet et konsulentbureau, som for 114 millioner kroner over de næste fire år skal stå for Forsvarets kommunikation.

Hvis fjender skulle finde på at angribe Danmark, vil Bramsen være i stand til at kommunikere dem helt til bunds. Og det vil ske med fin billeddækning.

Røde Grethe

Danmark har jo sådan set været i krig i Afghanistan, og man kunne tro, forsvarsministeren ville gå op i at få vores udsendte hjem, da Vestens nederlag stod klart, men det havde hun ikke lige tid til.

Mens Talibans tropper rykkede mod Kabul, var hun til popkoncert i Odense med Mette Frederiksen. Og da Afghanistans hovedstad faldt, blev hun på Marinehjemmeværnets skib ’Luna’ sejlet til Ærø, hvor hun i campingvognen Røde Grethe holdt møde med lokale socialdemokrater ...

Ekstra Bladets journalist Kristian Brårud spørger her, hvornår det gik op for Trine Bramsen, at danskeres og lokalt ansattes liv var i fare i Afghanistan.

For et års tid siden lovede Bramsen 5000 frivillige, der havde ydet en indsats under coronakrisen, at de ville få en medalje. Siden er der absolut intet sket, og mange er skuffede.

Og senest sendte Bramsen fregatten Esbern Snare til farvandet ud for Vestafrika på piratjagt. Hun havde ikke lige taget højde for, at man kunne risikere at fange nogen, så nu sejler fregatten rundt med flere døde og tilfangetagne, formodede pirater i lastrummet. Ingen - allermindst forsvarsministeren - ved, hvad man skal stille op med dem.

Trine Bramsen fortjener sandt for dyden en torsk - men det gør kandidaten i morgen godt nok også.

