Årets nytårstorsk: Øl-benægteren

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2019. Herunder kan du læse om kandidat nummer tre

Der er dejligt i Islands berømte Blå Lagune.

Ja, jeg har ikke været der selv, men jeg har set billeder.

Så vidt jeg forstår, deler Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg min begejstring. I september måned tilbragte fire politikere fra udvalget og to embedsmænd nemlig adskillige timer i lagunens vand og tilhørende restaurant.

For at forstå dybden af det følgende skal det lige nævnes, at Rødovre er en meget fattig kommune. Derfor sendte Indenrigsministeriet i oktober 20 millioner bonuskroner, så de værste besparelser kan undgås i 2020.

Frihedsgudinden

Nå, men hele den fire dage lange tur til Island kostede skatteyderne knap 116.000 kroner.

Næsten 20.000 kroner pr. deltager.

Alene for besøget i Den Blå Lagune var prisen godt 10.000 kroner.

Nu er det jo ikke nyt, at politikere kan være store i slaget, når de er ude at rejse på skatteydernes regning. Hvis de alle skulle nomineres til Ekstra Bladets Nytårstorsk, kunne Morten Ingemann og jeg få nok at se til.

Men denne tur har en særlig kvalitet i form af udvalgsformand Lene Due (S).

På et billede, som Ekstra Bladet offentliggjorde, og som en stakket stund lå på Facebook, står formanden i det blå vand med armen hævet på en måde, der kan lede tanken hen på Frihedsgudinden i New York.

Blot er faklen udskiftet med en fadøl.

Ikke fadøl

Ekstra Bladet talte med Lene Due, og det førte til et af de sjoveste interviews, jeg har læst i nyere tid.

Her er det meste af det:

– Vi valgte, fordi vi er ved at bygge Vestbadet om og alt muligt, at se en anden form. Jeg ved godt, vi ikke kan lave en Blå Lagune i Rødovre. Hvordan indretter vi omklædningsrum, og hvordan man får det flow til at køre og sådan nogle ting.

– Og det var bedst at se den med en fadøl i hånden?

– Jeg har ikke nogen fadøl i hånden. Det ved jeg ikke, hvor du har fra.

– Det har jeg ellers et billede af.

– Det er ikke en fadøl, jeg har i hånden.

– Men der lå jo et billede på Pia Hess Larsens (udvalgets næstformand, red.) Facebook-side.

– Det er jeg også rigtig ked af, der gjorde.

– Så dér, hvor du holder et glas højt op i luften, det er så ikke en fadøl?

– Nej. Jeg skal slet ikke udtale mig om, hvad de andre har i glasset.

– Jeg skal være sikker på, vi taler om det samme billede?

– Ja, dernede i vandet. Man drikker faktisk slet ikke fadøl i Den Blå Lagune. Det kan jeg sige. Da jeg er nede i vandet, har jeg heller ikke en fadøl i hånden.

Bøf til 450 kroner

Nu vil det ligge mig fjernt at antyde, at Lene Due lyver, men man kan faktisk købe fadøl i Den Blå Lagune, og Lene Due har helt klart en fadøl i hånden på det famøse billede.

Konklusionen må vel være, at udvalgsformanden har så sindsoprivende dårlig en hukommelse, at man slet ikke forstår, hun kan begå sig i politik. Eller finde hjem fra arbejde.

Interviewet fortsætter:

– Synes du, det er i orden at bestille en bøf til 450 kroner?

– Jeg er ikke klar over, at der er bestilt en bøf til 450 kroner.

– Det kan man se af bilagene. Det er bare at omregne fra islandske kroner.

– Det kan være, vi har divideret forkert. Jeg har ikke været klar over, at der har været købt bøffer til 450 kr.

Divideret forkert? Uden at være et matematisk geni synes det som en overkommelig opgave at omregne udenlandsk valuta til danske kroner.

Konklusionen må vel være, at Lene Due er så fløjtende talblind, at man slet ikke forstår, hun kan gennemskue de kommunale budgetter. Men det kan hun muligvis heller ikke.

I øvrigt har Vestbadets nye omklædningsrum været i brug i et års tid, så politikerne havde absolut intet at bruge inspirationen til.

Men Kulturudvalget har indstillet – muligvis under indtryk af det islandske landskab – at et af kommunens største kunstværker, monolitstenen Vångaskibet, skal flyttes 200 meter. Pris: 800.000 kroner.

Samtidig skal de af kommunens pensionister, der modtager hjemmehjælp, i fremtiden selv betale tøjvask. Besparelse: 600.000 kroner.

Lene Due fortjener en torsk – men det gør kandidaten i morgen sandt for dyden også.

