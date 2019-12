Årets nytårstorsk: Rasmus Pyroman

I maj måned skrev Martin Krasnik i en leder i Weekendavisen:

’Folketingsvalget om få uger bliver af mange omtalt som historisk. Det vil vise sig. Historisk er dog allerede det faktum, at et fascistisk parti står på stemmesedlen. Det er ikke sket siden 1939, og det alene er en milepæl.’

Landsforrædere

Historisk er det også, at en fascist bliver nomineret til Ekstra Bladets Nytårstorsk, og det sker da også først efter grundige overvejelser.

Naziføreren Jonni Hansen blev det jo for eksempel aldrig, selv om han var tosset nok til det.

Men der er den forskel, at Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs fik vælgererklæringer nok til at stille op til Folketingsvalget.

Han fik dem godt nok kun, fordi han havde fiflet, men alligevel.

Valgt blev han ikke.

Paludan mener selv, at der nok er blevet fusket med stemmerne, og desuden blev han forfulgt af den ræverøde presse og løgnagtige journalister, der alle er landsforrædere.

Han er hele tiden klar til at udråbe sig selv til martyr, men det skal ikke hedde sig.

Paludan bliver behandlet akkurat som alle andre båtnakker, der har gjort sig dumt bemærket i offentligheden.

Den danske tradition er, at torskekandidaterne typisk har kvajet sig på en lidt hyggelig måde, men det kan man ikke sige om Paludan. Til gengæld er han opblæst og selvhøjtidelig i næsten invaliderende grad. Han kalder sig ’Frihedens soldat, De svages beskytter, Samfundets vogter, Danernes lys, Sjælefredens kilde, Nordens håb, Fredens skaber’ og nok noget mere, som jeg har overset.

Men Paludan er ikke kun grinagtig.

Han har rakket land og rige rundt og sat ild til koraner med den udtrykkelige hensigt at gøre mennesker kede af det.

Og her er et uddrag af en tale, han har holdt:

’Vores gader og stræder vil blive forvandlet til floder af blod og de fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede hører hjemme. De er primitive ynkelige uslinge, hvis død på dette tidspunkt, vil være både nødvendig og lovlig.’

Tegning: Morten Ingemann

Adoptivbørn

Paludan vil sende alle muslimer og langt de fleste andre fremmede ud af landet.

Tilbage skal stort set kun være etniske danskere samt adoptivbørn. Men kun hvis de blev adopteret som spæde.

Adskillige jurister har påpeget, at det program vil kræve en ny grundlov, en udmeldelse af menneskeretighedskonventionen og et farvel til EU.

Men det afviser Paludan, der samtidig kaster et skønsomt udvalg af skældsord efter juristerne, sådan som han har for vane med alle, der ikke mener det samme som ham.

Narhat

Ikke mindst journalister og politibetjente sviner han til.

De sidstnævnte beskytter ham ellers, når han er ude og sætte ild til noget, men det har ikke holdt ham fra at kalde dem ’fucking møgsvin, dovendidrikker og kujoner’, og en enkelt politiassistent som ’kriminel snothvalp’, ’ulækker’, ’følelsesmæssig uligevægtig’ og ’ildelugtende’.

Da Paludan kom for retten for at have svinet politiassistenten til, forsvarede han sig med, at han havde slået hovedet i et færdselsuheld, og derfor har ’svært ved at klare konflikter’.

Det forklarer jo en del.

Mens han gerne bruger skældsord om alle andre, er han selv ekstremt ømhudet. Således slæbte han nogle mennesker i retten, fordi de havde talt mindre pænt om ham.

Han fik rettens ord for, at man ikke må kalde ham ’neurotisk’. Til gengæld må man gerne kalde ham en ’narhat’, og det vil det da også være nemt at føre sandhedsbevis for.

100 millioner

Politiet har i år brugt over 100 millioner kroner på at beskytte Paludan, mens han har rejst rundt for at forulempe sine medborgere.

Men i Danmark er det lovligt at sige noget idiotisk, og de tåber, der forsøgte at gå til angreb på ham, skabte mandens succes.

Det gør de vistnok ikke så meget længere. Paludan brænder stadig koraner af, men de fleste er ophøjet ligeglade, og de eneste, der har fornøjelse af showet er koransælgere.

I stedet kan Rasmus Paludan få en torsk. Han har fortjent den – men det har kandidaten i morgen godt nok også.

