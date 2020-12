Årets nytårstorsk: Serieslikkeren

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2020. Herunder kan du læse om kandidat nummer et

Meget kan man sige om Frank Jensen, men den særdeles forhenværende overborgmester for København er i hvert fald i stand til at holde fast i en tanke.

Således har han åbenbart opfattelsen af, at han bliver vildt tiltrækkende for det modsatte køn, når han drikker sig fuld, skønt begivenhederne gang på gang burde fortælle ham, at det ikke er tilfældet. Nærmest tværtimod.



Især har han tilsyneladende en idé om, at kvinder vældig gerne vil slikkes i øret.

Uden direkte at have efterprøvet det, har jeg en fornemmelse af, at det sjældent er tilfældet.

Men Frank Jensen har været særdeles insisterende i sin jagt på kvinder, der er vilde med at få en våd tunge kørt rundt i øret.

Tegning: Morten Ingemann

Tungefærdighed

Allerede i 2004 viste den daværende politiske ordfører i Socialdemokratiet sin tungefærdighed.

Ved en julefrokost i Bjørnekælderen på Frederiksberg følte en ung kvindelig praktikant sig så sexchikaneret af Jensen, at hun siden gik til sin chef og klagede.

Det handlede nu mest om, hvad han havde sagt til hende under festen.

Jensen kunne ikke huske noget, men betroede alligevel Ekstra Bladet:

- Jeg er fuldstændig uskyldig, hvad den sag angår.

Gramseri

I 2011 gik Jensen nærmest i udbrud under en julefrokost, afslørede Ekstra Bladet.

Han slikkede én kvindelig ansat på halsen, havde sin tunge inde i øret på en anden og gramsede og kyssede en del andre, som alle helst var fri.

Ekstra Bladet skrev i en som vanligt velformuleret leder:

’Frank Jensen er ikke den første, der kvajer sig til en julefrokost, og uden brug af krystalkugle tør vi godt forudsige, at han heller ikke bliver den sidste.

Men overborgmesterens overdrevne trang til kærlighed – som tilsyneladende opstod under indtryk af betydelige mængder vodka – adskiller sig på ét centralt punkt fra de fleste andre julebranderter, der er løbet løbsk.

Frank Jensen er øverste chef for de kvinder, han overfaldt.

Uligheden mellem gramseren og de begramsede er så stor, at det ligner misbrug af magt. Vi er slet ikke snerpede, men det her er altså ikke kønt.’

Glad dans

Kommunen fik efter nogen tid tumlet sig frem til en redegørelse, hvori overborgmesteren næsten sagde undskyld:

’Jeg vil naturligvis gerne beklage, hvis min opførsel ved fredagens julefrokost har provokeret eller overskredet nogens grænser.'

Og til Politiken tilføjede han:

’Jeg er et åbent og positivt menneske, og jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at min glade dans på dansegulvet udviklede sig på en måde, hvor nogle har følt sig provokeret. Det er jeg selvfølgelig ked af.’

Med andre ord:

Jensen er bare en danseglad mand, og det var nok mest de krænkede, der var problemet.

Me too

Men så gik Sofie Linde på scenen til Zulu Comedy Galla i år, og så vil jeg nok sige, at der kom gang i sagerne. Kvinder, der gennem årene er blevet krænket af Jensen, stod i kø for at fortælle om hans overgreb.

Mange af dem var sket efter julefrokosten i 2011, som ellers var egnet til at gøre ham klogere. Det var han åbenbart ikke blevet, og til sidst måtte han gå af som overborgmester.

Jensen følte sig som et offer, betroede han Berlingske:

’Jeg er blevet beskyldt for, at jeg har kysset på øret eller slikket på halsen: Helt ærligt: Det gør jeg altså ikke. Det passer ikke.’

Den udtalelse bragte til gengæld Annette Heick på banen. Hun havde nemlig selv følt Jensens tunge i sit øre ved Øresundsbroens ti-års jubilæum i Malmø, skrev hun i B.T.

'Mens vi står der og ser op på nattehimlen og fyrværkeriet, mærker jeg en våd tunge i mit venstre øre. Jeg vender hovedet og ser overborgmesteren stå med et kælent blik ved siden af mig.'

Du behøver ikke overveje, om du tror mest på Jensen eller Heick – vidner bekræfter hendes historie.

Frank Jensen fortjener en torsk. Men det gør kandidaten i morgen godt nok også.