Årets nytårstorsk: SundhedsdirekSøren

For et år siden var de færreste af os nok i stand til selv under tortur at røbe, hvad direktøren for Sundhedsstyrelsen hed.

Sådan er det ikke mere.

Søren Brostrøm har fået et gigantisk, folkeligt gennembrud. TV2 inviterede ham for eksempel til at deltage i ’Vild med dans’, og så bliver det næppe større. Han takkede i øvrigt nej, men alligevel er næppe en dag gået hen, uden at han har været i medierne.

Og her må man sige, at han ikke ligefrem er gået fra succes til succes. Nærmest tværtimod.



Lille risiko

I begyndelsen af året kom der forlydender om en ny sygdom, som spredte sig fra Kina. Heldigvis kunne sundhedsdirektøren berolige os alle.

23. januar erklærede han:

- Der er en meget, meget lille sandsynlighed for, at der skal komme en smitte til Danmark.

En uge senere betroede han Ekstra Bladet:

- Risikoen for, at vi får en patient med coronavirus i Danmark, er lille. Og sådan som vores beredskab er skruet sammen, så får vi ikke større smittespredning.

De vurderinger tager ingen pris for præcision, og halvanden måned senere lukkede store dele af Danmark.

Nu er det selvfølgelig nemt at være bagklog, men jeg har heller ingen problemer med nemme løsninger.

Søren Brostrøm er den femte nominerede i kampen om Årets nytårstorsk 2020. Tegning: Morten Ingemann

Ikke i orden

Teststrategien var ligeledes ikke oppe at ringe, som han indrømmede i Ekstra Bladet i slutningen af marts:

- Det har ikke været i orden. Vi er kommet for sent i forhold til at opbygge vores testkapacitet, så vi kan undersøge det antal, vi skal, og vi har fra myndighedernes side – og det starter ved mig – været for dårlige til at kommunikere, hvad målet har været.

I foråret fortalte Brostrøm også, at der ikke var grund til at benytte mundbind.

I dag er de livsvigtige.

Tinder

Dog skal det til hans undskyldning siges, at det med mund og næse ikke er hans område som læge. Nærmest tværtimod.

Brostrøms speciale er gynækologi. Han er single, men det er dog ikke nødvendigvis en varig tilstand, for han betroede Radio4:

- Jeg har ikke opgivet at finde manden i mit liv.

Og han gjorde skam også noget for sagen. Det slog formentlig Tinder med flere længder, da han i et pressemøde på landsdækkende tv som svar på et spørgsmål fra Ekstra Bladet erklærede:

- Sex er godt, sex er sundt. Vi er seksuelle væsener, selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex.

Ydmyg

Men Brostrøm har brugt flest kræfter på at fortælle os, hvor vigtigt det er, at vi følger hans anvisninger om afstand, afspritning, mundbind og så videre. Han har endda deltaget i dyre reklamevideoer for at få budskabet ud.

Det kom rigtignok til at virke hult, da skjulte optagelser viste sundhedsdirektøren benytte redskaber i et fitnesscenter uden at spritte dem af bagefter. Stik imod hans egne anvisninger, som han igen og igen har indprentet os.

Det var da også en ydmyg Brostrøm, der udtalte sig til Ekstra Bladet:

- Når jeg er en offentlig person, så ved jeg da også godt, at jeg skal gå foran og være et godt forbillede. Jeg kan love Ekstra Bladets læsere, at jeg kommer til at tage mig endnu mere sammen i forhold til at være et godt forbillede, men jeg kommer også til at fejle igen.

I plet

Lige her ramte Brostrøm plet. 14 dage efter blev han fotograferet uden mundbind på første klasse i et tog på vej mod København. Skønt Sundhedsstyrelsen i august indførte krav om mundbind i den offentlige transport, og Brostrøm dengang understregede vigtigheden:

’Jeg forstår godt, hvis man sidder alene i bussen og synes, at det er mærkeligt at skulle have mundbind på. Men hvis vi skal have det til at virke, så bliver vi nødt til have nogle enkle regler, der gælder for alle.’

For alle bortset fra Brostrøm, altså. Næste gang, han kommer med anvisninger og understreger vigtigheden af, at vi alle retter os efter dem, vil en del nok trække på smilebåndet.

Søren Brostrøm har gjort en stor indsats for at udhule sine egne budskaber. Han fortjener en torsk. Men morgendagens kandidat er nu også stærk.

