Årets nytårstorsk: Taber-Tulle

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets nytårstorsk 2019. Herunder kan du læse om kandidat nummer fem

Året har været hårdt ved Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl.

Næppe var han kommet sig over et historisk ringe kommunalvalg, før der var valg til Europa-Parlamentet – der gik elendigt – og et folketingsvalg – der gik helt ad helvede til.

Næsten dagligt vågnede han op og så i medierne, at en af DF’s repræsentanter havde sagt noget dumt.

Ikke sjældent var det ham selv.

Valgflæsk

Her er et pluk:

Manden pralede med, at DF i finansloven for 2019 havde sikret pensionisterne et ’reelt løft’. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at de fattigste pensionister fik 17 kroner ekstra om måneden efter skat ...

Da Socialdemokratiet kom med et oplæg til at hjælpe nedslidte på tidligere pension, kaldte Thulesen Dahl det for ’ren valgflæsk’. Kun en uge efter skrev han i sit ugebrev:

’Selvfølgelig skal nedslidte kunne komme tidligere på pension. Så lad os komme i gang nu.’

Hvorefter han nogle uger senere meddelte, at der ville gå mange, mange år, før de nedslidte kunne komme tidligere på pension.

Tonedøv

Før EU-valget nåede Thulesen Dahl at demonstrere, at han ikke havde den mindste anelse om, hvad der optog vælgerne. Han erklærede til Ritzau:

- Det er blevet for klimahysterisk. Jeg er dødtræt af, at den her valgkamp er gået ud i grøn, grønnere, grønnest. Det er nærmest overbudspolitik, vi ser.

Og Pia Kjærsgaard understregede, hvor tonedøvt partiet var, da hun efter det tordnende nederlag ved EU-valget gav ’klimatosserne’ skylden.

I dag mener Thulesen Dahl det samme som klimatosserne ...

I øvrigt forklarede Kjærsgaard også i Ekstra Bladet, at det var EU, der var skyld i elendigheden:

- Vi har haft en Meld og Feld-sag, som endnu ikke er afsluttet. Det er over tre år siden, at den begyndte. Vi sidder med R-Ø-V-E-N på kogepladen, og det er ganske urimeligt, at sådan noget ikke er afgjort. At holde os hen på den måde – det er typisk EU-systemet.

Man kan nok have en fornemmelse af, at det slet ikke havde gavnet DF, hvis EU havde været hurtigere.

Tegning: Morten Ingemann

Til grin

Trafik-politikken var en fest.

Partiets daværende trafikordfører, Kim Christiansen, fandt ud af, at det ville være rart med en omfartsvej rundt om Mariager, hvor han driver en restaurant. Pris: 377 mio. kr.

Da det hurtigt blev åbenbart, at den omfartsvej var inderligt overflødig, og efter at partiet havde gjort sig grundigt til grin ved at forsvare den, blev projektet beskåret til 80 mio. kr.

Thulesen Dahl sagde til Ekstra Bladet:

- Der ramte vi ikke skiven i første hug.

Nej, men skuddet mod egen fod ramte da lige i plet.

Tullebanen

Men han holdt fast i en ny jernbanestrækning mellem Vejle og Billund, som med god grund har tilnavnet Tullebanen.

Den vil formindske rejsetiden med under fem minutter, og selv hvis den var gratis at bygge, vil den give et tordnende underskud. Til gengæld vil biltrafikken i området stige med 348.000 ekstra km om året, og nordvestjyder vil miste deres direkte tog til hovedstaden.

De lokale DF-politikere var ikke begejstrede.

Spinatbede

DF’s mediepolitik var også en dans i spinatbedet. Thulesen Dahl og partifæller havde set sig sure på Radio24syv, og de fik ved medieforliget forhandlet krav igennem, som de vidste var uspiselige for ’københavner-radioen’.

Men så viste det sig sørme, at også jyderne lyttede til den nye, friske radio, og det, der lignede en vindersag, var pludselig en gedigen tabersag.

Så Thulesen Dahl erklærede, at DF skam aldrig havde haft som mål at lukke Radio24syv. Hvordan kunne man få den tanke?

Han åbnede for, at stationen kunne fortsætte, men da var skaden sket, og ingen troede på Thulesen Dahls beklagelser.

Klar rød tråd

Manden har stået for så mange kursændringer gennem året, at man kan blive helt søsyg af at se på det.

Og så er der jo en helt særlig skønhed over Thulesen Dahls tale ved DF’s årsmøde sidste år:

- Vi mener grundlæggende det samme år efter år. Vi har en klar rød tråd.

Den tråd slynger sig bare hid og did.

Kristian Thulesen Dahl har sørme fortjent en torsk – men det har kandidaten i morgen godt nok også.

Vælg en torsk Kristian Thulesen Dahl er det femte bud på, hvem der skal kåres som Ekstra Bladets Nytårstorsk 2019. Forhenværende vildt meget Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Anders fra ’Gift ved første blik’, kulturudvalgsformand Lene Due og MF for SF Karsten Hønge er allerede halet på land, og der er yderligere fem at se frem til. Siden følger en stemmeseddel i avisen, så du kan deltage i afgørelsen af, hvem der er årets største torsk. Du kan også her på ekstrabladet.dk se samtlige nominerede, efterhånden som de bliver præsenteret, og til den tid vil der også blive mulighed for at stemme her. Ikke blot kan du glæde dig over at have gjort din demokratiske pligt. Du kan også vinde fine præmier. Årets nytårstorsk: Høngerøven Årets nytårstorsk: Øl-benægteren Årets nytårstorsk: Anders Linselus Årets nytårstorsk: Gummimanden

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Quiz og vind: Er du torske-ekspert?