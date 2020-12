Årets nytårstorsk: Zølvpapirzhatten

Mens Saseline Sørensen - navnet vender vi tilbage til - voksede op i Næstved, kunne næppe nogen forudse, at hun i 2020 ville stå frem som en af verdens førende viruseksperter.

Heller ikke i Saselines tidlige ungdom var der tegn på, at hun med tiden ville få en enorm medicinsk indsigt.

Sammen med sin søster udgjorde hun popgruppen S.O.A.P., der slog igennem med det temmelig irriterende hit ’This Is How We Party’ og siden fulgte op med helt vildt irriterende ’S.O.A.P. Is in the Air’.



Muligvis blev hun ramt af indsigten, da Saseline Sørensen i 2016 efter at have mødt en numerolog ændrede sit navn til Saszeline Emanuelle Dreyer.

Tarmskylning

Ovenstående stammer fra Ekstra Bladets Slyngelstue, og da alt stadig passer, har jeg valgt ikke at bruge af min sparsomme, mentale kapacitet på at formulere det på en anden måde.

Saszeline bruger tilsyneladende stadig begge fornavne, og navneskiftene er ret forvirrende. Jeg beklager, hvis jeg i det følgende kommer til at rode lidt.

Der findes i øvrigt en anden mulig forklaring på Sasselines nyvundne medicinske viden. I slutningen af februar i år var hun i Costa Rica, hvor hun blandt andet fik en tarmskylning.

Vi ved jo alle, hvor klog man kan blive af den slags.

Saszeline Emanuelle Dreyer er den fjerde nominerede i kampen om Årets nytårstorsk 2020.

Rablende tale

Zasseline var således klar med nyrensede tarme godt 14 dage senere, da corona ramte Danmark.

Eller rettere løgnen om corona. Den sygdom er nemlig slet ikke alvorlig, men bare en influenza med et fancy navn.

I en knap 20 minutter lang, rablende tale på Christiansborg Slotsplads delte hun sin indsigt.

- Jeg har aldrig dyrket konspirationer, erklærede hun.

Hvorefter hun gjorde rede for den vildeste konspiration, jeg har hørt om. Med i den er stort set alle læger i verden, samtlige medicinalfabrikanter, alle medier og stort set alle verdensledere - bortset fra Trump - og alle mangemillionærer.

Bill Gates er hovedskurken. Den idé stammer oprindeligt fra rabiate, højreorienterede abortmodstandere i USA, så Zazzeline er i godt selskab.

Corona er noget, alle de ovennævnte skurke er gået sammen for at narre os til at tro på, så de kan undertrykke os. De står vistnok også bag de farlige stråler fra 5G ...

Skønt corona ikke er farlig, har nogle læger alligevel udviklet medicin, som kan slå sygdommen ned.

Undertrykkerne forhindrer bare, at den viden kommer ud, oplyser Zanseline.

I betragtning af, hvem og hvor mange der er med i sammensværgelsen, må man jo beundre Sazzelines skarpe intellekt, som gør det muligt for hende alligevel at gennemskue svindelnummeret.

Szazeline ved derfor, at mundbind er overflødige. Som hun forklarede til B.T.:

’Se Sverige, og hvordan de håndterer det. Uden mundbind!’

Ja, se bare Sverige ...

Lazzezine ved selvfølgelig også, at vaccinen er snyd, og som hun spurgte i sin tale:

- Har vi ikke overlevet samtlige sygdomme uden vaccine?

Her ser hun bort fra de 32 millioner, som er døde af hiv, de 50 millioner, der døde af den spanske syge, den sorte død, som udryddede omkring halvdelen af Europas befolkning og så videre.

Men Sallezine er selvfølgelig i live.

Robot

- Det hele er en stor fucking løgn, og de derinde vil os ikke det bedste, sagde Sasseline og pegede på Christiansborg, hvis indhold også er med i sammensværgelsen.

Idéen med vaccinen er at gøre hele verden til et overvågningssamfund. Af indlæg på Sassezines hjemmeside fremgår, at vaccinen vil indeholde en lille robot, som - når den er sprøjtet ind i os - kan rapportere alt om, hvad vi gør, og hvordan vi har det, samt videreformidle ordrer til os.

Vi bliver viljeløse ofre for Bill Gates indfald. Ja, det lyder sært, men Vazeline ved det – helt uden noget så kedeligt som beviser.

Og som hun siger:

’Jeg tror på moder jord. Ikke på medicin, ikke på vacciner.’

Dette forrykte nonsens er naturligvis underholdende, men hun har følgere, og de, Saxeline selv og hendes familie, risikerer at betale en høj pris for vrøvlet. Man vil kunne se det som et eksempel på darwinismen i funktion, men alligevel.

Saszeline Dreyer fortjener en torsk. Skønt det gør kandidaten i morgen godt nok også.

