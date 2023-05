Årets ø 2023 kåret

Der er grund til jubel blandt de 159 beboere på den danske ø Omø.

De er nemlig blevet kåret til årets ø 2023.

Det skriver Forenet Kredit i en pressemeddelelse, som som sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og Landistrikternes Fællesråd står bag kåringen.

Fighterånd og fællesskab

Omø vinder, fordi de ifølge komitéen bag Årets Ø mener, at øen har udvist forbilledlig fighterånd og fællesskab, der har reddet øens kyster, skole, købmand og færgedrift.

- Der har været – og er fortsat – udfordringer og meget på spil på Omø. Det gælder for eksempel kampen for at holde den lokale skole åben for kun seks elever. Øboernes utrættelige arbejde for at sikre, at den lokale købmand, der også er et centralt mødested på øen, kan have en økonomi, som hænger sammen.

- Og så skal der bare være hyppig færgedrift, så øen ikke afskæres fra fastlandet. Selv naturkræfterne har de taget kampen op imod ved at få etableret diger på kysten, siger formand for komitéen for partnerskabet Årets Ø og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit, Mette Ravn.

50.000 på højkant

Øens beboere bliver fejret med en fest 10. juni, hvor prisen og en præmie på 50.000 kroner vil blive overrakt.

- Vi er meget stolte. Og vi vil bruge præmiepengene i vores indsats for at tiltrække nye beboere. I den forbindelse giver titlen os både anerkendelse og omtale, som vi er meget, meget glade for. Og så glæder vi os bare til at fejre det med en kæmpe fest for hele øen, lyder det fra Dorthe Winther, der står bag organiseringen af Omøs ansøgning.

Fur i Limfjorden og Hjarnø i Horsens Fjord var også blandt de nominerede i finalefeltet, men de må se sig slået af øen i Storebælt.

De modtager dog hver en trøstepræmie på 25.000 kroner.