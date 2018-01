Årets side 9-pige i tårer

De sidder ganske stille, men hilser høfligt. To af de tre finalister i Årets Side 9-pige konkurrence er mødt ind på Ekstra Bladets redaktion, hvor den endelige vinder skal kåres.

Det er tydeligt at mærke for alle, der er til stede, at dagen er noget særligt – specielt for de to kvinder. Ingen af dem er uerfarne. Avijaja har haft billeder i avisen otte gange, og Holly mange gange flere, men alligevel er i dag noget helt specielt.

Holly fik en flot 3. plads sidste år, for Avijaja er det første gang, at hun er blandt finalisterne.

Makeuppen er on point. Pailletterne på kjolerne blinker i lyset. Pigerne varmer op til showet med deres faste fotograf.

Selvom afstemningen er slut, er det vigtigt, at man ser ordentlig ud, når man skal være live igennem på eb.dk. Foto: Janus Nielsen.

De elsker at få taget billeder, og de elsker at blive stylet. Foto: Janus Nielsen.

Der er ingen tvivl om, at pigerne præcis ved, hvordan de foretrækker deres billeder, og de poserer scenevant foran kameraet.

– Undskyld, kan du gøre min talje lidt smallere, lyder det fra den ene.

– Så skal du altså også gøre noget ved min højde, lyder det fra den anden.

– Bare tag den med ro, der er kun en million mennesker, der ser med – det går nemt, siger Ekstra Bladets ene chefredaktør Poul Madsen, da han møder pigerne.

Dagen, hvor årets side 9-pige kåres, er noget ganske særligt for chefredaktøren og Ekstra Bladet. Foto: Janus Nielsen.

Der kan kun være en

Lyden af ingen ting. Alle holder vejret. Øjeblikket er kommet.

De to finalister sidder med nervøse smil midt i Ekstra Bladets newsroom. Den tredje finalist, Louise, er med på telefonen fra Jylland.

Selvom man har bikini-krop, så er der altid plads til kage. Foto: Janus Nielsen.

Poul Madsens står klar. Traditionen tro, er det ham, der skal overrække prisen.

– Det her er en helt almindelig dag på Ekstra Bladet, siger han og fortsætter, ej, det er det selvfølgelig ikke. I dag er en ganske særlig dag, hvor vi fejrer nogle helt specielle kvinder, der gør Danmark til et sjovere sted.

På bordet står champagne, frugt og kage. Rundt om blandt publikum står folk med konfetti-rør klar til at overøse vinderen med guld.

Nummer tre bliver Avijaja, og allerede før Poul er færdig med at annoncere, at 2. pladsen går til Louise, begynder den første tåre at trille fra Hollys kind. En tåre, der afslører, hvor meget den her konkurrence betyder for hende.

Der var ingen tvivl. Holly var den suveræne vinder af årets konkurrence, og hun kunne ikke være gladere. Foto: Janus Nielsen.

- Det er virkelig vildt. Det havde jeg slet ikke turde håbe på, siger den glade vinder, der næsten ikke ved, hvad hun skal gøre af sig selv.

Det er mit valg

Når man snakker med pigerne, er der ingen tvivl om, at det er lysten, der driver værket. Deres øjne stråler om kap med glimmeren og pailletterne, og de giver ikke meget for de folk, der taler negativt om side 9.

- Det betyder ikke noget som helst, hvad andre mener om det. Det er mit valg, det er en del af mig, jeg synes, det er pisse sjovt - intet i verden kan stoppe mig, siger Holly.

Selv om de er konkurrenter, så er der masser af plads til smil hos de to piger. Foto: Janus Nielsen.

Og Avijaja er enig.

- Det var nærmest under trusler, at jeg besluttede mig for at blive side 9-pige. Jeg ville så gerne have taget billeder af en specifik fotograf, og så måtte jeg jo blive side 9-pige, joker Avijaja og fortsætter: - Nu elsker jeg det. Jeg elsker at få taget billeder, jeg elsker at få fint undertøj på, og jeg elsker at blive helt ’glammet’ op.

- Folk stopper mig på gaden, fordi de tror, at de kender mig, men de er ikke helt sikre på hvorfra. Det er uden tvivl en sjov oplevelse, selvom det kan være lidt akavet.

Power-kvinder, den fjerde bølge og chefredaktørens garanti

Det har ofte været til diskussion, hvorvidt Side 9-pigen er et fortidslevn, som Ekstra Bladet for længst burde have begravet, og i en tid, hvor mennesker verden over beretter om forskellige typer overgreb, skal det nok komme på dagsordenen igen.

Men hvis du spørger Poul Madsen, så har det ingen gang på jorden.

– Side 9 pigen er hævet over alt det med #metoo og lignende. Det handler om stærke kvinder, der stiller op, fordi de har lyst til få taget nogle flotte billeder og sprede lys og glæde over hele Danmark – og heldigvis for det. De er fantastiske repræsentanter for alle danske kvinder.

– Jeg vil godt garantere, at så længe jeg sidder på hjørnekontoret, så udkommer Ekstra Bladet ikke uden side 9-pigen.

Der er ikke nogen, der skal bestemme over de to power-kvinder. De får taget de billeder, de vil. Foto: Janus Nielsen.

Og Ekstra Bladets anden chefredaktør Karen Bro er helt på bølgelængde med sin kollega.

– De er kvinder, der har det sjovt, og de formår at skabe glæde og smil, uanset hvor de befinder sig.

– Folk, der siger, at side 9-pigen er en undertrykt kvinde uden vilje, de har tydeligvis aldrig mødt dem. Det er stærke, seje kvinder, der i den grad udlever budskabet fra fjerdebølge-feminismen – retten til at vise sig, som man vil. Retten til at bestemme over sin egen krop.

Holly vinder Årets Side 9-pige 2017

Det blev den garvede side 9-pige Holly, der løb med årets titel. To pladser frem for sidste års finalist.

- Sidste år var jeg så ked af, at jeg ikke vandt, så I år har jeg ikke turdet håbe på noget, siger den lykkelige vinder.

- Jeg var så ked af det, at jeg begyndte at græde. Det gjorde jeg også nu, men denne gang er det af glæde. Det er så fantastisk, og jeg kunne ikke være gladere.

Det er 41. gang, at Ekstra Bladet hylder naboens datter og kårer Årets Side 9-pige, og det bliver helt sikkert ikke sidste gang.