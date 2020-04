Årets største handelsdag ramt

I påsken handles der normalt ind til store familiefrokoster, og der skal købes rigeligt med varer til helligdagene.

- Påskelørdag er normalt en af de største indkøbsdage, men i år har omsætningen været markant mindre. Sådan har det faktisk været hele påskeugen, fortæller Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i COOP.

Også pressechefen hos Salling Group, Kasper Reggelsen, fortæller, at butikkerne har haft mindre travlt i år.

- Det har været svært at estimere præcis, hvordan påsken ville gå. På den ene side bliver der ikke holdt påskefrokoster, men samtidig er alle hjemme lige nu, hvilket betyder, at folk skal ud og handle ind til hjemme-hygge, siger Kasper Reggelsen.

Begge butikker fortæller, at den stille påske ikke vil kunne mærkes på bundlinjen, da det primært er udtryk for, at kunderne har spredt deres indkøb ud over flere dage og timer.

Ligeledes fortæller de, at dagen har været travl taget coronasituationen i betragtning.

- Vi har forberedt os på mere travlhed i påsken ved at allokere ekstra personale i flere butikker. De hjælper kunderne med håndsprit og handsker ved indgangen og stopper større grupper, som de beder overveje at handle en ad gangen, mens de andre venter i bilen eller går en tur, fortæller eksempelvis pressechefen fra Salling Group.

Hvad siger kunderne?

- Jeg er ikke ude for at påske-handle, men er taget i Bilka, fordi der kører gode tilbud lige nu.

- Jeg bruger normalt ikke maske her under corona, men fordi det var i dag, og jeg godt kunne regne ud, der nok ville være mere travlt i butikkerne på grund af påsken, så tog jeg den på for at yde en ekstra sikkerhed for mig selv og andre.

- Børnene og jeg er på vej ud for at hygge os på Amager Strandpark, og så ville vi bare handle lidt mad og drikke på vejen. Så det er ikke den store påske-indkøbstur, som vi plejer at have.

- Jeg havde lidt betænkninger, før jeg tog af sted i dag. Jeg frygtede, at her ville være en overflod af mennesker, men jeg synes faktisk ikke, det er så galt, når man tænker på, at det er påske, og butikkerne havde lukket i går.

- Alle påske-planer i år er aflyst, så vi er her egentlig kun, fordi vi mangler madvarer, og fordi vi skal handle ind for mine bedsteforældre, fortæller Marinel Jon.

Han og konen, Stella Jon, fortæller, at de har ændret handlemønster på grund af corona.

- Vi tænker over, hvornår vi handler ind og foretrækker at gøre det i yder-timerne, hvor der er færre mennesker. Derudover spritter vi vores hænder, bruger handsker - og ja jeg ved ikke, om det virker, men når vi kommer hjem, så spritter vi faktisk også varerne af, siger Jon.

- Jeg var lidt bekymret for at tage af sted i dag, men var nødt til det, fordi jeg mangler varer. Jeg bryder mig ikke så meget om at være her, fordi der er en del mennesker. Heldigvis synes jeg, at folk er gode til at tage hensyn og holde afstand.

- Jeg spritter både hænderne og vognen af, og jeg spritter varerne af, når jeg kommer hjem. Jeg er jo i højrisikogruppen, så jeg har omlagt mit liv og går ikke rigtig ud, fordi jeg ikke vil risikere at blive smittet.

Taxachauffør Ur Rehan havde en kunde med, som skulle ind og handle i Kvickly.

- Så tænkte jeg, at jeg ligeså godt kunne stoppe taxameteret og gå med ind, nu hvor de har gode påsketilbud. Det gælder jo om at hjælpe de ældre, siger han.

- Jeg stresser lidt over, at der er så mange kunder her i dag, og det er ikke alle, der tager hensyn, siger Wasana Madsen.

- Her under corona har jeg maske på, når jeg handler. Jeg ved godt, at der ikke er så mange, der gør det i Danmark,men i Asien er det meget normalt. Og jeg gør det for samfundets skyld samt min egen og min families skyld.