Årets største konfirmationsdag i fare: -Det vil være en katastrofe

Hos Danmarks største platform for bookinger af fester er man alt andet end begejstrede for de mulige planer om at droppe storebededag som helligdag

Det er slut med varme hveder på storebededag.

I hvert fald hvis de mange indikationer, om at den nye regering har tænkt sig at sløjfe helligdagen, holder stik.

Men ud over at ramme hvedesalget, kan det også få stor betydning for landets tusindvis af konfirmander, som har udset sig lige netop storebededag til deres store dag.

Det fortæller Kenneth Wernst, der er medstifter af EventButler - Danmarks største platform for bookinger af fester, selskaber, konferencer, møder og større events.

- Hvis det her lovforslag går igennem, så vil det være en katastrofe. Det er faktisk ikke en mulighed, siger han.

Booket mange år ud i fremtiden

Til næste år er der allerede fuldstændig booket alle steder på storebededag, der falder fredag 5. maj, ligesom tilfældet er det de følgende dage i den weekend.

Og det ser ikke lettere ud i de kommende år, fortæller Kenneth Wernst.

- I 2024 er der også mere eller mindre fuldt booket på storebededag. Ja, faktisk har vi bookinger der går helt frem til 2027, og med det efterslæb vi har efter corona, så er der pres på i weekender og højsæsoner, forklarer han.

EventButler-chefen har derfor også et godt råd til folk, der kunne tænke sig at blive selvstændige.

- Jeg vil klart anbefale folk at starte et teltudlejningsfirma, for der kommer til at være rift om dem, siger han.