Årets vilde julegave: Kun for de meget tørstige

Sådan har du altid hemmelig vin til rådighed, når du bevæger dig uden for dit hus

Supermarkedskæden Aldi i Australien har lanceret en usædvanlig kreativ julegave for folk, der er meget tørstige. Det er nemlig en håndtaske med en hemmelig vin-beholder, der har en hældetap, der fungerer på samme måde, som vi kender det fra tre-liters pap-vine.

Håndtasken gør det muligt at bevæge sig uden for hjemmets fire vægge og altid være udstyret med passende mængder vin, som man diskret kan hælde op i et glas fra hælde-tappen, der popper ud næsten helt i bunden af tasken.

Det skriver flere medier, heriblandt de australske medier madmagasinet New Idea Food samt 7 News.

Vinbeholderen i tasken er en slags pose, der både kan fjernes, og som kan genbruges. Den er placeret i et aflukket rum i tasken, der ikke umiddelbart kan ses. Og den fungerer også som en slags kølepose for f.eks. hvidvin. Posen kan selvfølgelig fyldes op med andre væsker, heriblandt stærk spiritus eller mildere sager som sodavand og saftevand.

Den 'top-hemmelige' håndtaske sælges for 24,99 australske dollars. Det svarer til ca. 115 danske kroner.

Her er en lynlås i siden af tasken åbnet, så man tydeligt kan se den hemmelige pose, der kan fyldes med diverse væsker. Foto: Aldi

I Australien har mange ifølge Daily Mail reageret positivt og med stor humor på den kreative håndtaske.

En kvinde ved navn Suzette skriver:

' Det er det eneste, som jeg ønsker mig til jul.'

En anden skriver:

'Min kærlighed for Aldi er netop steget betydeligt.'

En tredje skriver:

'Det ligner en perfekt julegave. Man kan jo også tage den med på arbejde.'