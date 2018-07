Århundredets blodmåne: Se de flotte billeder

Fredag aften rammer århundredets længste måneformørkelser Danmark.

Måneformørkelse i aften bliver en af de mere sjældne af slagsen, fordi den skifter farve til rød - blodrød.

Den var dog for en stund tæt på at blive aflyst.

- Der ligger lige nu en del skyer over københavnsområdet og den østlige del af Danmark, siger vagtchefen ved DMI Frank Nielsen.

Ekstra Bladets fotograf ved Farø Broerne fortæller, at der også her har været et tæt skydække på himlen.

30.000 personer på Amager Strand

Der er stor interesse for måneformørkelsen. 30.000 mennesker har her til aften samlet sig på Amager Strand Park, hvor der er gode udsynsmuligheder.

Ekstra Bladet har også en fotograf tilstede ved Amager Strand. Han fortæller, at der er kaos.

Københavns Politi er talstærkt tilstede.

Her ses månen i Vordingborg. Foto: Per Rasmussen



Blodmånen set fra Sydhavnen. Foto: Kenneth Meyer

Her ses Blodmånen fra Sydhavnen. Foto: Kenneth Meyer

Speciel måneformørkelse

- Det er en total måneformørkelse, som kommer klokken 21.30, og den varer til 23.10, siger Thor Hartz, vagtchef.

Han forklarer, at baggrunden for den rødlige farve er, at solens stråle reflekteres i jordens atmosfære.

- Det betyder, at de røde nuancer reflekteres op på månen, og derfor opstår den rødlige farve, siger han.

Der vil være gode chancer for at se fænomenet over hele landet. Sidste gang det var muligt at se var i 2015, og allerede i januar 2019 vil det kunne komme til at ske igen. Denne gang er der dog særligt gode betingelser takket være den varme sommer.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at denne måneformørkelse bliver en af de længste i dette århundrede. Det kan du læse mere om her.