Aarhus-borgmester: Gymnasieelever kan komme i skole tirsdag

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) siger, at gymnasieeleverne i et 'vist omfang' og gradvist kan få lov til at møde fysisk op i skole allerede tirsdag.

Det skriver DR. Ifølge mediet har Jacob Bundsgaard fået lov af Sundhedsministeriet til at sende elever tilbage.

Tirsdag kan halvdelen af eleverne være fysisk tilbage i klasserne, siger borgmesteren til DR.

En række gymnasieelever har mandag demonstreret for at komme tilbage til fysisk undervisning i stedet for virtuel.

Aarhus Kommune har været hårdt ramt af coronavirus de seneste par uger, og det har medført en beslutning om, at den virtuelle undervisning i gymnasierne er forlænget frem til starten af september.

Peter Hove, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland sagde i forbindelse med demonstration, at flere elever overvejede at droppe ud på grund af beslutningen om, at ikke måtte komme fysisk tilbage i klasserne endnu.

- Vi ved fra den tidligere nedlukning og den virtuelle undervisning, at det har store konsekvenser både socialt og fagligt.

- Det er lidt en skør prioritering, at du nogle steder kan få lov at drikke øl til klokken to om natten, men du må ikke møde fysisk op i gymnasiet.

På grund af stigende smittetal blev der indført særlige restriktioner i blandt andet Aarhus Kommune indtil 4. september.

Det vil sige, at gymnasierne har fortsat den virtuelle undervisning. Restaurationslivet har også kun haft lov at holde åbent til klokken 24.00. I landets andre kommuner med undtagelse af Silkeborg har man lov at holde åbent til klokken 02.00.

Det skal dog ske under forudsætning af, at der ikke bliver lukket nye gæster ind efter klokken 23.00.