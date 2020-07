Aarhus fastholder stævning mod TV2's optagelser af omsorgssvigt

Et stort flertal af politikere i byrådet i Aarhus ønsker TV2s dokumentar om ældreplejen vist, da flere klip har været fremme i offentligheden efter læk til Ekstra Bladet.

Alligevel fastholder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg forbuddet mod, at TV2 viser optagelserne.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Her er TV2-optagelserne Danmark ikke må se

Men ifølge advokat Peter Lambert fra firmaet Lassen Ricard kan og må kommunen godt hæve hovedsagen.

- Kommunen har selv anlagt sagen og ejer dermed sagen og råder over forbuddet. Derfor kan den også hæve den igen. Og i lyset af de lækkede optagelser, kan kommunen godt vælge at trække sagen tilbage, siger Peter Lambert til Stiften.

De skjulte optagelser viser 90-årige Else, der på et plejehjem i Aarhus er offer for uværdig hjemmepleje.

'Det er jo fuldstændig kritisable forhold' siger Elses værge og barnebarn, mens hun ser de skjulte optagelser fra TV2. Video/redigering: Ernst van Norde/Emma Svendsen

Sagen har vakt opsigt de seneste dage, og politikere på stribe er oprørte. I debatprogrammet P1 Debat sagde ældrerådmand Jette Skive (DF) onsdag, at kommunen ikke kunne trække sagen tilbage.

- Landsretten har sagt, det er forbudt at vise optagelserne, så det ligger ved domstolene. Og vi hverken kan eller må trække forbuddet tilbage, sagde Jette Skive.

Den udlægning afviser Peter Lambert altså, men kommunens jurister fastholder.

- Det er rigtigt, at man generelt altid kan hæve en sag igen. Men ikke denne sag, fordi ovenpå det processuelle ligger en forvaltningsretlig pligt til at agere og beskytte en beboer mod den krænkelse, det er, at blive filmet og vist i en privat situation.

- Og det er landsretten enig i, siger kommunens advokat Sophus Bøgeskov Christensen fra advokatfirmaet Horten.

Peter Lambert fastholder dog sin vurdering af sagen, som lader det være op til politikerne, hvad de vil gøre.

I sidste uge nedlagde Vestre Landsret et fogedforbud, som betød, at TV2 ikke måtte offentliggøre de skjulte optagelser fra plejehjemmet.

Ekstra Bladet viste dog dele af optagelserne, fordi uværdig behandling af ældre har offentlighedens interesse, og fordi børn og barnebarn, der er værge, selv ville have optagelserne frem. Mediet slørede ikke den demente.

Plejere om dements familie: - Skøre i bolden

Onsdag indgik Ekstra Bladet og TV2 et forlig, der lod avisen vise det omstridte videoklip, som viser plejepersonalets håndtering af en 90-årig dement kvinde på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Det er TV2, der har stået for at lave optagelserne, men tv-stationen har selv fået forbud mod at vise klippet.

Ekstra Bladets journalist Per Mathiessen forklarer retssagen mellem TV2 og Ekstra Bladet. Video/redigering: Anthon Unger/Ernst van Norde/Emma Svendsen

Ældreminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt til møde med alle involverede parter, som formentlig holdes efter sommeren. KL står for området, men er ikke klar til at fremlægge specifikke forslag endnu.