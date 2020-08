Aarhus Festuge er aflyst efter stigende smitte

Aarhus har den seneste tid været ramt af stigende coronasmitte, hvilket har betydet flere restriktioner i kommunen.

Alligevel stod Aarhus Festuge til at begynde om to uger. Den er dog nu aflyst, oplyser kommunen torsdag i en pressemeddelelse.

- Vi har fået en klar anbefaling om at foretage en aflysning, og det vil vi naturligvis efterkomme, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S), der også er formand for festugens bestyrelse.

Anbefalingen er kommet fra sundhedsmyndighederne.

- Det er den rigtige beslutning i den nuværende situation, hvor epidemien fortsat hersker i byen, lyder det fra borgmesteren.

Pres for aflysning

Aarhus Festuge er en af Nordeuropas største kulturfestivaler og tiltrækker årligt omkring 500.000 deltagere over ti dage.

Det har fået flere politikere til at presse på for en aflysning, da den afholdes, samtidig med at coronasmitten breder sig i byen. Som Ekstra Bladet har beskrevet har der blandt andet været pres fra Aarhus Byråd såvel som Christiansborg for at få droppet festlighederne.

Onsdag viste tal, at der de seneste syv dage var konstateret 364 tilfælde af covid-19 i Aarhus.

Udviklingen har betydet, at der er blevet indført flere restriktioner - blandt andet skal der bæres mundbind i den offentlige transport.

Noget, der ifølge flere politikere ikke rimer særlig godt på festuge.

Fra arrangørerne har det dog lydt, at planlægningen af festugen har taget højde for coronasituationen.

- Vi har brugt året på at tilpasse, lytte til pressemøder og tilpasse igen, siger Rikke Øxner, direktør for Aarhus Festuge, i en meddelelse.

- Desværre udvikler covid-19-situationen sig hele tiden. Og i sidste ende har det fået store konsekvenser for festugen.

- Vi har hele tiden været opmærksom på de anbefalinger, vi har fået fra sundhedsmyndighederne, og det gælder naturligvis også nu, lyder det.

Ingen grund til at vente

Mandag skulle der have været et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der skulle træffes en beslutningen om festivalen.

Efter dialog med myndighederne så Jacob Bundsgaard dog ingen grund til at vente.

- Med den klare anbefaling fra sundhedsmyndighederne træffes beslutningen nu frem for at afvente det planlagte bestyrelsesmøde mandag, siger han.

Aarhus Festuge har været afholdt siden 1965. Den finder sted sidste fredag i august og varer i ti dage.