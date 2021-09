Kan et fodgængerfelt, der ser ud, som om det svæver over jorden, få bilister og cyklister til at blive bedre til at stoppe op i tide?

Det håber Aarhus Kommune, der inden længe tager hul på et forsøg med fodgængerfelter i 3D.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Fodgængerfelterne er tegnet på en sådan måde, at det ser ud, som om de hvide striber svæver over jorden på grund af en skyggeeffekt.

I første omgang vil forsøget blive prøvet ved tre fodgængerfelter i Aarhus by.

- Det skal være mere sikkert at være fodgænger i Aarhus. Nu prøver vi 3D-felterne af i en periode og ser, om de kan få trafikanterne til at tage bedre hensyn. De tre steder, hvor vi afprøver ordningen, ligger alle steder, hvor der netop er mange fodgængere, bl.a. skoleelever der skal krydse vejen til og fra skole. Jeg glæder mig til at følge med i, hvad effekten af det bliver, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i pressemeddelelsen.

Der bliver etableret to felter på Mejlgade og et enkelt felt i Knudrisgade.

Grafik: Aarhus Kommune

Forsøg i to et halvt år

De nye felter skal kunne ses fra længere og afstand og fra forskellige vinkler, og håbet er, at det kan give øget opmærksomhed op til felterne.

Etableringen af det første felt begynder 20. september, mens de to andre vil blive etableret i løbet af efteråret. Ordningen vil løbe frem til maj 2024, og den vil løbende blive evalueret.

Helsingør Kommune var den første i landet, der forsøgte sig med de 'svævende' fodgængerfelter, da de lavede et i juni sidste år.

Aarhus indfører 3D-fodgængerfelter 3D-fodgængerfelterne er blevet forsøgt flere steder i verden - her i Thailand i 2019.