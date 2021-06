Aarhus klædt i rødt og hvidt

Aarhus vibrerer og tæller ned til det store EM-brag mod Wales i kaskader af fadøl, fællessang og forventninger. Især unge mænd i landsholdstrøjer dominerede gadebilledet først på eftermiddagen, men efterhånden fik de unge mænd også selskab af kvinderne og det ældre publikum på barer, værtshuse og caféer i den centrale del af den jyske hovedstad ud på eftermiddagen.

'Re-Sepp-ten' lyder til at fastholde føringen som den mest populære landsholdssang, selvom den efterhånden er 35 år gammel. Ud over de propfyldte barer, værtshuse og caféer - flere steder med tv-skærme både inde og ude - er der større arrangementer to steder i Aarhus, hvor Danmarks kamp mod Wales vises på storskærme. Det ene på et grønt område mellem Ridehuset og Musikhuset, og det andet i Ceres Park på AGFs normale hjemmebane, hvor fem storskærme stilles op fordelt rundt foran de fyldte tribuner.

Ekstra Bladets rundtur begrænsede sig dog til Åen og Frederiksgade, hvor restaurationerne ligger side om side, og vi kan roligt konstatere, at stemningen er i top og forventningerne store hos de tusindvis af roligans iklædt forskellige udgaver af den stolte rød-hvide landsholdstrøje.

Foto Ernst van Norde

Robin Lichtenstein er 27 og Anders Skovmand 28 år. Begge er de optimister og tror, det bliver en magisk aften med dansk 3-1 sejr.

- Jeg har set en del landskampe, men har aldrig oplevet en så euforisk stemning omkring holdet, siger Robin Lichtenstein.

Anders Skovmand supplerer:

- Jeg tror både, det har at gøre med Cristian Eriksens hjertestop og spillernes seje reaktion og energi efterfølgende. De virker til at kunne overvinde alt og alle.

- Jeg tror virkelig, det bliver en vild aften, hvis vi vinder. Det er klart, at Christian Eriksens hjertestop har gjort noget godt for sammenholdet både på landsholdet og i hele Danmark, tilføjer Anders Skovmand.

Robin Lichtenstein er ikke i tvivl om, at den tragiske forhistorie med Eriksen har motiveret spillerne til at yde deres absolut bedste.

- Stemningen er jo magisk, og det bliver den ved med at være, hvis Danmark fortsætter i turneringen, vurderer Robin Lichtenstein.

Foto Ernst van Norde

Allan Tranberg, 27, Søren Stig Stephansen, 29, og Marc Mandal, 25, er også optimister forud for vind-eller-forsvind kampen mod Wales. De tre kammerater er mødt i så god tid på pubben Tir Na Noq, at de har fået et bord uden for tættest på en tv-skærm.

Marc Mandal, til højre i billedet, tørster ikke i timerne frem mod første fløjt i Amsterdam:

- Stemningen er allerede fantastisk, og den første øl smagte fremragende. Vi vinder 2-1, og så stikker det af med festen bagefter.

Allan Tranberg, til venstre i billedet, skåler med og minder om, at modstanderne i Gareth Bale har en klassespiller, som danskerne skal være meget opmærksomme på at holde nede.

- Bale scorer nok for Wales, men jeg tror på 3-1 til Danmark. Sammenholdet er stærkt og bærer os langt efter det, der skete med Eriksen.

Søren Stig Steffensen, i midten af billedet, er ikke overraskende fan af AGF, når det ikke er landsholdet, der spiller. Alligevel håber han på deltagelse i kampen mod Wales fra en tidligere spiller hos rivalerne fra FC København.

- Jeg håber, Andreas Cornelius kommer på banen og scorer, så vi vinder 3-1. Vi er kommet tidligt for at få et godt bord og mærke stemningen. Det bliver en forrygende aften, kan jeg allerede mærke.