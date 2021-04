Aarhus Kommune melder flere til politiet: Mistanke om millionsvindel

Flere medarbejdere i den almene boligforening Østjysk Bolig er blevet meldt til politiet af Aarhus Kommune, da en advokatundersøgelse giver mistanke om omfattende millionsvindel.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

'Advokatundersøgelsen har således fundet mistænkelige forhold i boligforeningen, der omfatter kontantoverførsler til uvedkommende private bankkonti for samlet 9,3 millioner kroner, privatlignende udgifter til f.eks. restaurationer og dyre vine afholdt for boligforeningens regning for 2,2 millioner kroner, private udgifter skjult i boligforeningens byggeregnskaber for 1 million kroner og slutteligt de mistænkelige indbetalinger fra en storleverandør på 7,4 millioner kroner, som blandt andet er gået til at balancere diverse konti i Østjysk Bolig, der var benyttet til at dække private udgifter,' lyder det i pressemeddelelsen.

Samlet er skønnes det, at den mistænkte svindel udgør 15-20 millioner kroner.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek er rystet:

'Vi taler om en organisation, der ikke kun skal tage vare på kommunens tilskud til almene boliger, men som også skal forvalte lejernes huslejer bedst muligt. Jeg vil rose vores tilsyn for, at det rykkede hurtigt, da det sidste år modtog en meddelelse fra en anonym whistleblower, så vi nu kan overdrage et omfattende materiale til politiet,' siger han i meddelelsen.

I oktober 2020 blev direktøren for Østjysk Bolig meldt til politiet for mandatsvig.

