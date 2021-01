Aarhus Kommune trækker politianmeldelse af TV2 tilbage

I september trak Randers Kommune deres politianmeldelse tilbage, og nu er Aarhus Kommune også nået frem til samme konklusion. De vil trække politianmeldelsen af TV2 tilbage erfarer TV2 Østjylland.

Det sker, efter kommunens jurister igen har vurderet sagen, som handler om TV2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden.' Nu har borgmesterens afdeling indstillet, at kommunen trækker sagen tilbage.

- Den juridiske vurdering, som kommunen laver, har ændret sig. Som byrådsmedlemmer er vi ikke jurister - vi må lægge os op ad juristernes vurdering. Og så har det ændret sig, at Østjyllands Politi har meddelt, at de vil have indflydelse på den videre vurdering af, om der skal rejses tiltale eller ej, hvis vi trækker politianmeldelsen, siger formanden for sundheds- og omsorgsudvalget i Aarhus Kommune, Peder Udengaard (S), til TV2 Østjylland.

Medarbejdere på plejehjem sigtet efter dokumentar

Politianmeldelsen handlede om de skjulte optagelser, der blev lavet af TV2 Dokumentar i efteråret 2019 hos den dengang 90-årige Else Marie Larsen på plejehjemmet Kongsgården i Viby. Optagelserne viste, hvordan Else Marie Larsen blev udsat for massiv omsorgssvigt, og dokumentaren har siden skabt stor debat om ældreplejen i Danmark.

Som en udløber af dokumentaren blev der på finansloven for 2021 afsat 1,9 milliarder kroner ekstra og 1000 nye medarbejdere til en bedre ældrepleje.

- Set i lyset af, hvor afgørende og vigtig den her dokumentar har været for ældreplejen - ikke bare i Aarhus og Randers, men også nationalt - så må man sige, at det har haft væsentlig offentlig interesse, at journalisterne har lavet og bragt den her dokumentar, siger Peder Udengaard.

- Var det ikke en fejl, at journalisterne bag dokumentaren blev politianmeldt i første omgang?

- Nej, ikke på daværende tidspunkt. Udgangspunktet var, at når en offentlig myndighed bliver gjort opmærksom på lovbrud, så skal vi politianmelde det. Det kan godt være, vi skulle have trukket politianmeldelsen noget tidligere, men det mener jeg ikke, at vi kunne have gjort med de juridiske vurderinger, vi har haft.

Aarhus Kommune anmeldte TV2 for både at foretage de skjulte optagelser samt for at viderebringe dem. I alt var fire personer fra TV2 sigtet i forbindelse med dokumentaren.

Tordner mod Heunicke: - Det er mangel på respekt

Selvom Aarhus Kommune nu vil trække politianmeldelsen tilbage, betyder det ikke, at Østjyllands Politi automatisk trækker sigtelsen af TV2-medarbejderne. Dog vil det nu indgå i deres vurdering af sagen, hvis indstillingen mandag accepteres af Magistraten i Aarhus Kommune.

En af de sigtede er journalisten bag 'Plejehjemmene bag facaden', Michael Bech. Han reagerede med et 'what?!', da TV2 Østjylland overleverede beskeden til ham, men da overraskelsen havde lagt sig, kunne han glæde sig over nyheden.

- Det er da glædeligt, at Aarhus Kommune nu efter et år har valgt at trække politianmeldelsen mod mig mine tre andre kolleger på TV2. Det er da en dejlig nyhed, siger Michael Bech.

Hele forløbet undrer ham dog, og han forstår ikke, hvorfor Aarhus Kommune brugte så meget tid og ressourcer på at intimidere og bremse journalisterne.

- Jeg kunne godt have ønsket mig, at Aarhus Kommune i stedet havde set vores journalistiske arbejde som en mulighed for at rydde op i egne rækker og holde fokus på problemets reelle kerne – altså at skabe bedre forhold for demente ældre - i stedet for politianmelde os journalister. Men det er da skønt, at kommunen nu er kommet til fornuft, siger Michael Bech.

Dokumentaren er nomineret til journalistikkens fornemste pris, Cavlingprisen, der bliver uddelt i morgen, fredag.

Else fanget på plejehjem: 'Skam dig, Magnus Heunicke'