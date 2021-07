Aarhus Midtby tæt på nedlukning: Nødplan skal holde Aros åbent

Risikoen for nedlukning hænger over Aarhus Midtby, som i øjeblikket oplever stigende smittetal.

Hvis smitten tager til i Vor Frue Sogn, kan det betyde, at kulturtilbud som Aros og Musikhuset Aarhus må lukke midt i turistsæsonen.

Derfor er Aarhus Kommune gået i gang med at forsøge at afbøde de værste konsekvenser af en eventuel nedlukning.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Kommunen er i dialog med Aros om ansøgninger om dispensation, som ved en nedlukning kan ende med at fritage kulturtilbud fra at holde lukket.

Ansøgningerne sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis nedlukningen bliver en realitet.

De kan behandle ansøgningerne meget hurtigt, og kommunen er optimistisk i forhold til at få dem godkendt.

- Coronasmitten er koncentreret blandt de 20- til 29-årige, og det er ikke den dominerende gruppe gæster på kultursteder som Aros og Musikhuset.

- Derfor har vi håb om at få dispensationer, siger Lise Uhre Pless, som er forvaltningschef og chef for krisestaben i Aarhus Kommune, til avisen.

Vor Frue Sogn har ifølge Århus Stiftstidende brudt to af de tre grænser, som er opstillet for lokale nedlukninger.

Det drejer sig om antallet af smittede og positivprocent.

Det sidste kriterium er incidenstallet - antal smittede per 100.000 indbyggere. Sognet lukker ved et incidenstal på 600. Aktuelt ligger det på 566 for Vor Frue Sogn.

Interesseorganisationen Erhverv Aarhus' direktør, Marc Perera Christensen, siger til Århus Stiftstidende, at de store kultursteder er afgørende for byens tiltrækningskraft.

- En nedlukning sender et signal, som kan få potentielle gæster til at fravælge Aarhus.

- Vi må og skal finde løsninger, som gør det muligt at holde eksempelvis Aros og Musikhuset åbent hen over sommeren.

Også i København truer risikoen for nedlukning i Helligånds Sogn, hvor blandt andet Tivoli, Nationalmuseet og Glyptoteket ligger.

Her er incidenstallet torsdag på 446, mens kriterierne om over 20 smittede i en syvdøgns-periode samt en positivprocent på over 3 er opfyldt.

Til Jyllands-Posten oplyser Sundhedsministeriet torsdag, at man følger udviklingen tæt.

- Epidemikommissionen er i dag blevet inddraget med henblik på at vurdere, om der skal ske ændringer i grænserne for de automatiske nedlukninger, lyder det i et skriftligt svar.