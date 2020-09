Aarhus nedsætter særligt råd for at mindske smitte hos unge

Det er særligt blandt de unge, at smitten med coronavirus spreder sig i Aarhus i øjeblikket.

Sådan lyder det fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) ved et pressemøde tirsdag.

Derfor vil kommunen nedsætte en såkaldt ungekriseledelse, som blandt andet skal bestå af studenterrepræsentanter.

Den får til opgave at sætte ind med initiativer over for unge i Aarhus. Men de unge selv skal allerede nu hjælpe med at 'få banket smitten ned'.

- Jeg ved godt, at det næsten er en urimelig fordring at henstille jer til at begrænse den sociale aktivitet. Men det er nødvendigt, hvis vi skal tage vare på de udsatte i vores samfund, siger Jacob Bundsgaard henvendt til de unge.

På pressemødet er han flankeret af blandt andre Charlotte Hjort, der er enhedschef ved Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hun kalder situationen i Aarhus 'rimelig bekymrende' og understreger, at det er muligt at gøre noget ved, at smittestigningen 'bølger frem og tilbage'.

- Det er i virkeligheden meget enkelt at begrænse smitten. Hvis bare vi sørger for god afstand imellem os, kan vi ikke smitte hinanden, siger Charlotte Hjort.

Der er endnu ingen besøgsrestriktioner på plejehjem og bosteder i Aarhus Kommune. Men situationen bliver fulgt tæt, og det kan blive et værktøj, der senere bliver taget i brug, oplyser hun.

I Aarhus er der registreret 45 nye smittede per 100.000 indbyggere over de seneste syv dage.

Både Jacob Bundsgaard og Lars Østergaard, ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital, påpeger ved pressemødet over for de unge, at de ikke skal føle sig uovervindelige, selv om de i hovedreglen har lav risiko for et alvorligt covid-19-forløb.

- Vi ved fortsat meget lidt om sygdommen, og der er eksempler på, at også unge bliver indlagt, siger Lars Østergaard.

Han oplyser, at den yngste indlagte i øjeblikket er 25 år.