Aarhus Universitet i ny regnefejl

På grund af en regnefejl fra Aarhus Universitet, er Danmarks kvælstofudledning angivet til at være højere end det reelt var tilfældet.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet oplyser, at det er Aarhus Universitet, der har oplyst om fejlen, og at det blandt andet betyder, at der er udledt 3000 tons mindre kvælstof end oplyst i 2018.

Ifølge pressemeddelelsen har fejlen betydning for tallene helt tilbage til 1990, men universitetet har ikke overblik over det præcise omfang endnu.

- Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene, og det er desværre sket flere gange i den seneste tid. Vi er som politikere nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, når vi diskuterer og træffer politiske beslutninger. Det er afgørende, og derfor har mit ministerium bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning fremover, siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Den hårde kritik fra ministeren kommer efter, at Aarhus Universitet også senere har stjålet overskrifterne for at lave upræcis forskning - blandt andet efter en kontroversiel oksekødsrapport, som det viste sig at Landbrug & Fødevarer var inde over.

Stadig for højt

Efter at have opdaget den seneste fejl, har Aarhus Universitet nu nedjusteret den 'afstrømningsnormaliserede kvælstofudledning' for 2018 til 55.000 tons. Før var den angivet til 58.000.

Den nye værdi er dog stadig 10.000 tons over det mål, man arbejder med i dag, oplyser ministeriet.

- Tilstanden i vandmiljøet er stadig slet ikke god nok – det ændrer fejlen ikke på. Vi skal stadig reducere udledningen af kvælstof. Derfor er det så utilfredsstillende, at vi ikke har haft de rigtige data. Men det skal vi undersøge helt til bunds, lyder det fra Lea Wermelin.

Det vurderes, at de årlige udledninger fra 1990-2018 i gennemsnit er blevet overestimeret med cirka 1000 tons.

Ministeren har nu bedt bedt Aarhus Universitet om en teknisk gennemgang for Miljø- og Fødevareudvalget om sagen. Samme udvalg er torsdag blevet orienteret om fejlene.

